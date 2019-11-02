新堀江改名 但何不用俗稱的 「原宿玉竹商圈」

2019-11-02 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



高雄市五福二路北面、大統百貨廣場西面的區域入口處，這幾天立了「中央公園商圈」的長看板，引起注目，有網友拍了照後PO上網質疑，高雄的「新堀江商圈」什麼時候被改名為「中央公園商圈」了？高雄市政府經濟發展局解釋，「新堀江商圈」是五福二路南面的區域，北面的「中央公園商圈」市府列冊輔導已行之有年。

臉書「高雄點」拍出「中央公園商圈」的門聯式標示，PO上網問「新堀江商圈」什麼時候改此名了？有網友留言打趣，如果跟朋友約在「中央公園商圈」見面，朋友可能找不到；有「老高雄」的網友立即指出那是「玉竹商圈」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋也到現場拍照「存證」，一方面批判市府把「新堀江商圈」改名，又做「醜陋的中華民國美學」裝置，對商圈生意難有助益。

高雄市經發局說明，「新堀江商圈」泛指五福二路以「南」，由中山一路、文橫二路與新田路所圍成的街廓範圍；五福二路以「北」則包括玉竹一街、二街等街廓，原俗稱「原宿玉竹商圈」，市府列冊輔導的「中央公園商圈」已行之有年。臉書照片位置是五福二路以北，確實為中央公園商圈。