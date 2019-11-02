金門扶幼館上梁 尚缺2000萬經費

2019-11-02 12:00 中央社 金門縣2日電



金門家扶中心扶幼館今天上梁。家扶表示，這是扎根地方的開始；但由於興建費用尚缺新台幣2000多萬元，極盼各界捐輸。凡1萬元以上的協助，落成紀念碑上會銘刻上大名感謝。

上梁儀式上午在金寧鄉環島北路扶幼館工地舉行，由家扶基金會董事蔡敏文主典，家扶中心扶幼委員會主委李根遠、金寧鄉長楊忠俊等人陪典。鋼筋上梁後，混泥土車隨即進駐工地，灌漿封頂。

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蔡敏文表示，全台灣地區家扶中心都有自己的扶幼館，唯有金門家扶中心仍靠縣政府的幫忙承租館舍，扶幼館上梁才是家扶中心真正的扎根地方，永續服務。

李根遠預估，扶幼館RC混泥土工程可在年底前完成，內部配線及裝修工程可在明年中完工，明年9月前扶幼館可望完工啟用。

金門家扶中心主任李桂平表示，扶幼館為3樓的多功能型建物，沒有圍牆方便民眾進出，可以滿足未來30年兒童服務的需求。他說，土地及工程費用還有2000多萬缺口，極待各界人士鼎力相助；凡是1萬元以上的協助，扶幼館落成紀念碑上會銘刻上贊助者的大名，表示感謝。

家扶中心扶幼委員會副主委黃克標、委員郭金堡，以及義務工程顧問金門大學建築系副教授張旭福等人出席上梁典禮。