親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

桃園陽明高中校慶變調 500師生抗議換校長

貿易戰首勝！ WTO判中國可對1091億元美國商品徵稅

暌違40年！中油「油人影展」重出江湖高雄文化中心展出

2019-11-02 11:52聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

時隔40年，台灣中油公司的「油人影展」又重出江湖，即日起至11月12日在高雄文化中心至高館展出。煉製事業部執行長徐漢表示，雖然油人影展沉寂多年，但愛好攝影的油人並沒有自廢武功，仍然拍遍美景，留下一幀幀美好的畫面。

中油攝影社總幹事許鴻彬拍的「紋面國寶」，是多年前在天狗部落拍的國寶老人。記者徐如...
中油攝影社總幹事許鴻彬拍的「紋面國寶」，是多年前在天狗部落拍的國寶老人。記者徐如宜／翻攝
分享

徐漢身兼煉製事業部暨高雄廠攝影社的社長，他表示，煉製事業部暨高雄廠攝影社民國45年成立，至今已經有63年。期間培養出林詩、林老藤等多位國際知名的攝影家及藝文界人士。高雄煉油廠104年關廠後，資源萎縮，油人影展前後就隔了40年，如今重出江湖，在此地與攝影愛好者重新見面。

高雄煉油廠攝影社是國內歷史最悠久的攝影社團之一，林詩曾擔任中國攝影學會理事，暗房沖洗照片的技術就是出自他手，設立在宏南宿舍區的「暗房」，一度成了台灣攝影愛好者朝聖之地。「油人影展」7月曾在高雄煉油廠對內展出，引起中油同仁及退休油人的回響。

「油人影展」的作品豐富多元，攝影社總幹事許鴻彬拍的「紋面國寶」，是多年前在天狗部落拍的國寶老人，台今台灣所有的紋面老人都已凋零，幸而還留下影像留念。社員劉家隆的作品「國鳥藍鵲」，抓住林木間寶石藍色的覓食身影，按下高遠追焦的一剎那，記錄翩然而下的一瞬間，最後用疊圖技巧完成。徐漢也提供作品參展，拍的是高雄煉油廠行政中心總辦公廳前的虹橋，這也是雕塑家楊景天的作品，因取景好、後製手法特殊，取名為「另一種風情」。

台灣中油公司的「油人影展」即日起至11月12日在高雄文化中心至高館展出。記者徐如...
台灣中油公司的「油人影展」即日起至11月12日在高雄文化中心至高館展出。記者徐如宜／攝影
分享
台灣中油公司的「油人影展」即日起至11月12日在高雄文化中心至高館展出。記者徐如...
台灣中油公司的「油人影展」即日起至11月12日在高雄文化中心至高館展出。記者徐如宜／攝影
分享
中油煉製事業部暨高雄廠攝影社長徐漢表示，油人影展相隔40年重出江湖，與攝影愛好者...
中油煉製事業部暨高雄廠攝影社長徐漢表示，油人影展相隔40年重出江湖，與攝影愛好者重新見面。記者徐如宜／攝影
分享
中油攝影社員劉家隆的作品「國鳥藍鵲」，抓住林木間寶石藍色的覓食身影，最後用疊圖技...
中油攝影社員劉家隆的作品「國鳥藍鵲」，抓住林木間寶石藍色的覓食身影，最後用疊圖技巧完成。。記者徐如宜／翻攝
分享

攝影中油國寶

相關新聞

新堀江改名 但何不用俗稱的 「原宿玉竹商圈」　

2019-11-02 12:27

高雄新堀江商圈遭疑更名 經發局：誤解商圈範圍

2019-11-02 12:18

如何找出毒癮人口？ 高市研議科技技術找人

2019-11-02 11:12

永續城鄉&綠能校園計畫博展覽會駁二登場 免費參觀

2019-11-02 09:20

最近的電影院在百里之外 恆春辦露天電影院稍解癮

2019-11-02 07:21

「夜襲」奏效！高雄都發局輔導五甲國宅成立管委會

2019-11-01 23:52

「聖騎士」陳建仁訪天主堂 大讚屏東部落長照

2019-11-01 23:15

校園防毒 高市議員提盲測普查

2019-11-01 23:15

盲測普查 找得出數據 找不到人

2019-11-01 23:12

高市議會藍綠衝突折斷議事槌 議長許崑源沉痛

2019-11-01 23:10

野蓮人力荒 業者冒險雇非法移工

2019-11-01 23:09

退休師聘任 高市擬取消年齡限制

2019-11-01 23:06

廢料再利用 可可莢殼變文創餐墊

2019-11-01 22:59

大林蒲遷村案 里長：做好遷村安置計畫來談遷村

2019-11-01 22:02

鳳山運動園區委外 羽球館及游泳池試營運免費入場體驗

2019-11-01 20:40

6旬婦勇闖天堂路 獲旅展免費東京機票

2019-11-01 17:59

難怪白白胖胖？邱于軒：高流董監事去年一餐吃掉5萬9

2019-11-01 15:16

極端氣候防災情 屏東「智慧水管理」提早3小時示警

2019-11-01 13:53

職場傳多元性別歧視 餐廳錄取女服務生「她」竟是「他

2019-11-01 13:52

助青年創業！屏縣府勞工處更名「勞動暨青年發展處」

2019-11-01 13:48

影／國外出差時「胖男」入夢 女經理奇緣成真捐200萬建廟

2019-11-01 13:17

學子藥物濫用 高雄市議員建議使用無記名普查

2019-11-01 12:20

全高市「第二老」封號好沉重 大人小孩扮老募集發票

2019-11-01 11:31

原鄉童聲打動世界三大男高音來台 部落音樂難發大財？

2019-11-01 07:54

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

黃柏霖建議：高雄市政府要多利用大數據分析

2019-11-01 10:01
看更多

熱門文章

難怪白白胖胖？邱于軒：高流董監事去年一餐吃掉5萬9

2019-11-01 15:16

影／國外出差時「胖男」入夢 女經理奇緣成真捐200萬建廟

2019-11-01 13:17

高市議會藍綠衝突折斷議事槌 議長許崑源沉痛

2019-11-01 23:10

象鼻岩拉起警戒繩 瑞芳區長：以後要源頭管制

2019-11-01 16:38

新中橫今起交管3個月 民眾前往玉山塔塔加注意路況

2019-11-01 14:11

男子無視禁菸公告 等公車坐女學生旁抽菸被取締

2019-11-01 13:45

動作快！台南市第三期節能補助開跑 經費用完就截止

2019-11-02 08:06

談衛武營三夾板烏龍 朱宗慶：兩個朱宗慶站上去就垮了

2019-11-01 21:54

與南市府完成BOT簽約 魏德聖：台灣三部曲正式啟動

2019-11-01 17:15

竹市推免費租借飲料杯 9家飲料店、新復珍戲院響應

2019-11-01 13:29

絕美七彩琉璃光宛若仙境 流動雲霧搭配慢速攝影

2019-11-01 18:48

竹縣羅馬公路改善工程竣工 增設腳踏車標線好貼心

2019-11-01 14:51

新北將成立食安智慧監控中心 確保營養午餐衛生

2019-11-01 13:19

太平媽祖遶境吸票機？柯蔡吳徐都來了

2019-11-02 10:03

彰化市自水來用戶注意！西興、平和里7日停水10小時

2019-11-01 16:28

新北身障者超過16萬人 市府要建構更友善生活環境

2019-11-01 20:15

彰化縣人口負成長流浪狗倍增 動保團體陳情善待流浪狗

2019-11-01 13:18

「夜襲」奏效！高雄都發局輔導五甲國宅成立管委會

2019-11-01 23:52

鳳山運動園區委外 羽球館及游泳池試營運免費入場體驗

2019-11-01 20:40

東海與太平洋交接處 鼻頭「聽濤營區」5日起限時開放

2019-11-01 13:07

幸福苗栗站彩繪牆 高關懷少年們創作「我也做得到」

2019-11-01 18:58

秋冬遊泡湯補助 泰雅渡假村祭限量住宿免費

2019-11-01 13:13

【即時短評】動物之家和火葬場都有需要 但不受歡迎

2019-11-01 21:25

嘉明湖步道特殊工作：手機掉馬桶 山屋管理員「屎命必達」

2019-11-01 19:32

桃園人注意！桃園龜山3萬戶4日將停水20小時

2019-11-02 09:38

捕蜂抓蛇邊抓邊放賺報酬？縣議員建議開放民眾處理

2019-11-01 16:32

進軍台北國際旅展 宜蘭市好禮大放送

2019-11-01 13:28

張運炳賄選一審被判刑 遭停權缺席市政總質詢

2019-11-01 16:37

不再是小黃！台中首支多元計程車隊上路

2019-11-01 15:48

秋行軍蟲肆虐 台南26區淪陷 農民質疑：防疫不力

2019-11-01 13:29

大林蒲遷村案 里長：做好遷村安置計畫來談遷村

2019-11-01 22:02

台南經典小鎮鹽水後壁 《熊熊遇見你》現身8處打卡點

2019-11-01 19:16

影／太魯閣馬拉松開跑 台灣選手包辦全馬男女前5名

2019-11-02 11:16

遛小孩還可當網美 嘉義市「沉睡森林」熱門景點吸睛

2019-11-01 14:25

「聖騎士」陳建仁訪天主堂 大讚屏東部落長照

2019-11-01 23:15

基隆河自行車道前瞻5億沒法用 林右昌：1.5億自籌太難

2019-11-02 09:46

影／秋冬旅遊補助至今 林佳龍：全國200萬人次消費

2019-11-01 14:58

讓喪禮更莊重！太保市租台糖地興建禮儀廳明年完工

2019-11-01 19:12

台北溫泉季開幕壯觀 撞神轎驚呼連連

2019-11-01 23:32

李永萍辦政見說明會 提改善汐止交通三箭解決交通困境

2019-11-01 22:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top