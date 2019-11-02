高雄新堀江商圈遭疑更名 經發局：誤解商圈範圍

2019-11-02 12:18 中央社 高雄2日電



台灣基進對於高雄新堀江商圈遭市府無預警更名「中央公園商圈」，表示許多攤商毫不知情和不滿，擔憂影響生意。市府經發局表示，2商圈分屬不同範圍，勿因誤導引起不必要爭議。

對於高雄新堀江商圈遭市府無預警更名「中央公園商圈」，台灣基進除發表聲明，新聞輿情部副主任張博洋今天也到現場拍照留影。

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張博洋表示，其實這幾年，新堀江商圈可說是日益蕭條，市長韓國瑜上任之初，商圈甚至為他立門柱，期待韓國瑜履行承諾，讓新堀江發大財。如今事過境遷，高雄沒發財，市長還跑了，整個商圈貼滿了出租看板，由此可見，觀光產業絕非口號治國得以解決，而是認真的做調查、分析，並對症下藥。

張博洋說，近年來因為電商、網拍興起，南有草衙道、北有巨蛋左營新光等新興商圈，過去這裡特有的服飾、小物等，逐漸缺乏吸引力，人潮自然逐漸減少，而大型品牌陸續進駐高雄，也成為在地商家的一大競爭對手，最重要的是，水漲船高的巨額租金，也成為原本利潤就不高的業者沉重成本壓力。

張博洋表示，韓國瑜曾經在選前提出要「增設停車場」，但頭痛醫腳的將問題歸咎為停車位太少導致人潮不來。應延攬專業團隊進行整體形象重新規劃，把獨特性決定出來，且政府應提供租稅減免，增加誘因招攬特色商家，並配合特殊節慶做行銷。

張博洋指出，有了特色，就會有人願意在商圈環伺的高雄來逛新堀江，這個高雄人記憶中的好去處才得以隨時代改變蛻變，繼續陪伴下一代的高雄人成長。

高市府經濟發展局對於「高雄點」臉書指稱「新堀江商圈何時更名」回應，新堀江商圈泛指五福二路以「南」，由中山路一路、文橫二路與新田路所圍成的街廓範圍。五福二路以「北」則包括玉竹一街、二街的街廓，原俗稱原宿玉竹商圈，為市府列冊輔導的「中央公園商圈」已行之有年。

經發局表示，臉書照片位置為五福二路以北，確實為中央公園商圈。關於中央公園商圈之名稱，於謝長廷擔任市長任內即已核定，與新堀江商圈分屬不同的範圍，請特定團體應先查明，勿因錯誤的理解誤導市民，引起不必要的社會爭議。