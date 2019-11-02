永續城鄉&綠能校園計畫博展覽會駁二登場 免費參觀
2019-11-02 09:20
聯合報 記者徐如宜
／高雄即時報導
高雄市政府教育局、日月光半導體與高雄科技大學，11月1日至3日在駁二蓬萊倉庫群B4，舉辦「2019高雄市永續城鄉&綠能校園計畫博展覽會」，現場31校、展出35個跨域性環境教育攤位。 主題展覽館包括「種子館」」、「萌芽館」與「願景館」。免費參觀。
教育部專委邱仁杰、高雄市教育局主秘李黛華、高科大產學長蔡匡忠、日月光資深副總周光春、水土保持局、環保局等代表，一同為盛會倒入彩色流沙揭開序幕，象徵產官學各界資源土壤與養分，覆蓋在永續城鄉、綠能校園未來的希望種子上。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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李黛華表示，為鼓勵提倡綠色能源，教育局藉由相關教學活動，啟發學生珍惜資源、節約能源、愛護地球思維，建立對環境友善的生活方式。三天的展覽盛事熱情歡迎民眾到場參與，透過動手做與闖關活動的創意設計與競賽活動，激發每個人創造力與解決問題的能力。
高雄市教育局去年獲教育部補助，舉行全國第一屆「綠光山河High高雄綠色博覽會」，有超過30件的全國環境教育團體參加，展現跨域性的環教推展媒合平台。今年與高科大進行產學合作，結合高雄市在地學校擴大舉行「永續城鄉＆綠能校園計畫博覽會」，現場設置「三項主題展覽館」，促成資源串聯，形成更多跨校、跨領域、跨部門、跨世代的永續合作模式，引導市民朋友認識城鄉發展與環境教育重要性。
「種子館」是由高雄大學執行日月光集團「永續城鄉深耕教育計畫」，為響應聯合國永續發展目標（SDGs），以區域發展、文化保護、災害防治等城市議題上，協助在地國中小學發表學校的課程規畫與未來發展願景。 「萌芽館」係合環境教育小組成員學校展出「綠能校園計畫」，將環境教育重要議題以空品教育、減塑教育、能源教育及永續校園等面向，融入各領域教學及校園生活。「願景館」展出跨足產官學單位，水土保持局推動水保教學與教案開發、戲劇與繪本產出，亮點教材教具展出與親師生共享。高雄科技大學之教育部USR(大學社會責任實踐計畫)活力水典寶計畫，展出受汙染河川再生夥伴計畫，以及能源科技研究中心展出相關能源教育教材教具
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