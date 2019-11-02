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最近的電影院在百里之外 恆春辦露天電影院稍解癮

2019-11-02 07:21聯合報 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東恆春半島居民想觀賞大螢幕電影，最近的電影院卻是遠在100公里外的屏東市或高雄市；屏東縣府連續3年在恆春地區舉辦的「屏日生活市集」，為讓難得上電影院的民眾也能觀賞大螢幕電影，今年9月首度嘗試引進露天「蚊子電影院」，讓民眾享受影城感受不到的輕鬆悠閒看電影氛圍，11月3日、本周日晚上縣府將加碼在恆春西門廣場開映第2場。

在屏東縣恆春鎮舉辦的「屏東生活市集」，今年9月首度嘗試引進露天電影院，民眾反映很...
在屏東縣恆春鎮舉辦的「屏東生活市集」，今年9月首度嘗試引進露天電影院，民眾反映很享受影城感受不到的輕鬆悠閒看電影氛圍，縣府將於本周日晚上在恆春西門廣場開映第2場。圖／里山公司提供
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「屏日生活市集」舉辦以來，顛覆遊客對屏東墾丁只有海洋和陽光印象，以不帶商業味、注入濃濃在地味和歡樂味的精神，匯集恆春半島各種手作文創、小農產品和輕食料理，讓遊客聞到、看到正港恆春味，體驗恆春人的熱情；在音樂表演活動外，今年9月首度嘗試引進露天電影院，選映切合在地海洋風情的「戀戀海灣」，民眾反映出奇的好。

曾到場觀賞的民眾說，電影院具有聲光效果、舒適座椅，露天電影院絕對無法和電影院比擬，但眾人坐在草地上、享美食、吹著涼風觀賞大螢幕免費電影，那是影城感受不到的輕鬆悠閒和自然氛圍，他建議能在恆春西門廣場定期舉辦露天電影院，可以成為旅遊新亮點。主辦單位則說，公映要支付電影公司公播費，國片約數萬元，但就怕下雨，大雨一來，再好的氣氛都沒了。

縣府交通旅遊處表示，露天電影院選片貼近地方外，也要適合闔家觀賞，11月3日本周日晚上7時播映的「只要我長大」，講述3個懷抱不同的夢想的原住民孩子，因為各自家庭和現實生活，須面對許多問題，而有不同遭遇；該片曾獲第18屆台北電影獎最佳新演員獎、最佳導演獎、最佳剪輯獎、最佳劇情長片獎和百萬首獎5項大獎。

電影恆春屏東縣

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