「夜襲」奏效！高雄都發局輔導五甲國宅成立管委會
2019-11-01 23:52
聯合報 記者謝梅芬
／高雄即時報導
高雄市都發局今晚再度「夜襲」，走入鳳山五甲國宅社區，輔導居民成立社區管理委員會，落實社區自主管理。
高雄市都發局長林裕益表示，為加速五甲國宅14區，全面成立社區管委會，同仁本於服務精神，都是利用居民下班晚間，大家比較有空的時間，走入社區輔導。
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林裕益説，今晚召開五甲國宅社區三期一標第二次區權人會議，出席住戶為129戶，達到開會法定門檻128戶（總戶數為640戶），會中住戶推選呂錫宏擔任主席，選出8位委員，決定社區命名為「衛武營五甲社區管理委員會」，將提報鳳山區公所報備後成立。
高雄市都發局指出，五甲國宅社區面積廣、住戶多達5136戶，全國最大，規畫分14區成立管理委員會。截至目前，大樓型已成立4區共336戶，5樓公寓型也成立7區共3110戶，尚有3區未成立，預計11月8日再行召開。
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