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「聖騎士」陳建仁訪天主堂 大讚屏東部落長照

2019-11-01 23:15聯合報 記者江國豪／屏東即時報導

副總統陳建仁今天下午前往屏東縣長治百合永久屋，參訪吉露聖母領報堂及阿禮聖采琪堂，傾聽族人在災後重建的心聲。陳建仁致詞提到總統蔡英文重視「原住民轉型正義」，而屏東原鄉的部落長照成果豐碩，未來也期待分享屏東經驗，期待未來中央與地方一起努力，更加保障原住民族的權益。

篤信天主教的陳建仁，獲梵蒂岡教廷冊封耶路撒冷聖墓騎士，今天到原鄉天主教堂參訪，魯凱族人以歌聲迎接，神父杜勇雄也送上新書。屏縣府原民處長伍麗華表示，兩週前《杜神父與他的12間教堂》新書發表後，副總統就馬上就安排朝聖之旅，期待明年這本書可以翻譯成多國語言或族語，讓更多愛好教堂美學的朋友，可以一起欣賞這12間教堂的建築隱喻。另外，也期待規畫教堂朝聖之旅小旅行，以促進部落的觀光及產業，而副總統今天就是第一位客人，族人都非常開心。

伍麗華也指出，長治百合永久屋內共270戶，有6個部落10間教堂，卻共用一間國小，族人反應幼兒園不足得靠抽籤，希望能爭取中央部會經費，協助增加幼兒園；另外八八風災後，部分族人雖遷至永久屋居住，卻因規定限制有很多族人，仍無法跟家人生活在一起，若政府能能釋出更多的公有地，讓「長不大的」永久屋，規模增加，讓族人能真正一起生活，這也是族人期盼的。

霧台鄉長杜正吉則說，族人對於政府的「轉型正義」，從原住民的語言到土地，都能看見政府的用心，都讓族人可以有更安定的生活。

陳建仁表示，蔡英文總統很關心原住民權益，每次轉型正義委員會都親自主持，認為所有的原住民語言、文化、風俗，應該擁有的權益，都該得到造好的保障。今天是表達總統對大家的關心，也傾聽族人對政府的盼望，而屏東原鄉文健佔比例全國之冠，長照做得非常好，未來也期待分享屏東經驗，讓台灣所有原住民部落都得到最好的照顧，讓中央與地方一起努力，繼續把政府的工作做得更好。

副總統陳建仁前往屏東縣長治百合永久屋，參訪吉路聖母領報堂及阿禮聖采琪堂，傾聽族人...
副總統陳建仁前往屏東縣長治百合永久屋，參訪吉路聖母領報堂及阿禮聖采琪堂，傾聽族人在災後重建的心聲。記者江國豪／攝影
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神父杜勇雄也送上新書《杜神父與他的12間教堂》。記者江國豪／攝影
神父杜勇雄也送上新書《杜神父與他的12間教堂》。記者江國豪／攝影
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屏東縣長治百合永久屋吉露聖母領報堂，傾聽族人在災後重建的心聲。記者江國豪／攝影
屏東縣長治百合永久屋吉露聖母領報堂，傾聽族人在災後重建的心聲。記者江國豪／攝影
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副總統陳建仁前往屏東縣長治百合永久屋，參訪吉路聖母領報堂及阿禮聖采琪堂，傾聽族人...
副總統陳建仁前往屏東縣長治百合永久屋，參訪吉路聖母領報堂及阿禮聖采琪堂，傾聽族人在災後重建的心聲。記者江國豪／攝影
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副總統陳建仁前往屏東縣長治百合永久屋，參訪吉路聖母領報堂及阿禮聖采琪堂，傾聽族人...
副總統陳建仁前往屏東縣長治百合永久屋，參訪吉路聖母領報堂及阿禮聖采琪堂，傾聽族人在災後重建的心聲。記者江國豪／攝影
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原住民語教堂屏東縣

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