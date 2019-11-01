「聖騎士」陳建仁訪天主堂 大讚屏東部落長照

2019-11-01 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東即時報導



副總統陳建仁今天下午前往屏東縣長治百合永久屋，參訪吉露聖母領報堂及阿禮聖采琪堂，傾聽族人在災後重建的心聲。陳建仁致詞提到總統蔡英文重視「原住民轉型正義」，而屏東原鄉的部落長照成果豐碩，未來也期待分享屏東經驗，期待未來中央與地方一起努力，更加保障原住民族的權益。

篤信天主教的陳建仁，獲梵蒂岡教廷冊封耶路撒冷聖墓騎士，今天到原鄉天主教堂參訪，魯凱族人以歌聲迎接，神父杜勇雄也送上新書。屏縣府原民處長伍麗華表示，兩週前《杜神父與他的12間教堂》新書發表後，副總統就馬上就安排朝聖之旅，期待明年這本書可以翻譯成多國語言或族語，讓更多愛好教堂美學的朋友，可以一起欣賞這12間教堂的建築隱喻。另外，也期待規畫教堂朝聖之旅小旅行，以促進部落的觀光及產業，而副總統今天就是第一位客人，族人都非常開心。

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伍麗華也指出，長治百合永久屋內共270戶，有6個部落10間教堂，卻共用一間國小，族人反應幼兒園不足得靠抽籤，希望能爭取中央部會經費，協助增加幼兒園；另外八八風災後，部分族人雖遷至永久屋居住，卻因規定限制有很多族人，仍無法跟家人生活在一起，若政府能能釋出更多的公有地，讓「長不大的」永久屋，規模增加，讓族人能真正一起生活，這也是族人期盼的。

霧台鄉長杜正吉則說，族人對於政府的「轉型正義」，從原住民的語言到土地，都能看見政府的用心，都讓族人可以有更安定的生活。