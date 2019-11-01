高市議會藍綠衝突折斷議事槌 議長許崑源沉痛

2019-11-01 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



高雄市議會昨天將明年度地方總預算案交付委員會審查時，藍綠發生嚴重肢體衝突，當時主持會議的不是議長許崑源，是副議長陸淑美。許崑源今天表示，他因聽力、視力還沒有完全恢復，昨天由陸淑美主持會議，他坐鎮議長室並主持黨團協商；對於昨天議事槌被折斷，他感到非常沉痛。

對於陸淑美，許崑源稱許她主持議事經驗豐富，態度沉穩，而且圓滿完成總預算交付，但在衝突中被推倒受傷，令人不捨。

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陸淑美今天穿布鞋主持總質詢，走起來路一跛一跛，她說昨天被推擠跌倒了，腳受了傷，昨天還不覺得痛，今天才感覺腳痛、肩、手也都會痛。

昨天民進黨議員圍繞主席台，國民黨議員要搶進主席台讓陸淑美敲議事槌宣布開會，一陣推擠中，議事槌斷掉，議會人員連忙「丟」另一支議事槌給站在主席台後方的陸淑美。

許崑源說，看到議事廳主席台被占、議事槌折斷、麥克風被扯斷，非常沉痛；議事槌是民意至上的象徵，也是議會的尊嚴，竟被議員破壞，相信每位執槌過的議長都無法容忍。

許崑源的臉書昨天有不少人留言，希望他趕快回到議事廳主持會議，他請市民放心，只要他的聽力和視力穩定，一定儘速重返主席台，盯緊議事，監督市政，為市民看緊荷包。