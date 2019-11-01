大林蒲遷村案 里長：做好遷村安置計畫來談遷村

2019-11-01 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



行政院在10月8日核定經濟部「新材料循環產業園區」設置計畫，但許多當地居民都不知道政府要怎麼推動？今天高雄市政府邀經濟部及工業局召開協商說明會，里長代表一致認為，大林蒲遷村計畫跟新材料循環園區計畫是兩件事，應分開處理。先做好遷村安置計畫，到當地跟居民協商，讓居民都接受後再來談遷村。

會中，經濟部及工業局簡報說明，行政院核定「新材料循環產業園區」設置計畫後，將加快完成新材料循環園區的「可行性規劃」、「環境影響評估」、「都市計畫變更」3項作業，就可以進行園區報編（土地變更），預計110年4月完成報編。

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副市長李四川說，市府會全力配合中央核定經濟部計畫需要，代辦大林蒲遷村工作，過程中，一定要維護居民的權益。尤其，牽涉到1萬1000多個家庭的未來，需要非常週延妥善的處理。

經濟部工業局副局長楊伯耕表示，大林蒲遷村相關工作及經費，都已納入「新材料循環產業園區」設置計畫內。依行政院核定計畫，總經費1045億元，其中589億元專用於大林蒲遷村。

經濟部將委託高雄市政府代辦遷村工作，包括先期評估、土地及建物補償、安置地點公共建設、遷村辦公室等費用。經濟部預計於2011年完成園區報編後就可啟動遷村作業，希望能在2023年底完成。

楊伯耕說，大林蒲地區124公頃土地，將依循土地徵收條例的協議價購、補償救濟及安置規定，依中央決定原則，私有住、商土地一坪換一坪、建物以專案全新重建價格訂定補償標準來辦理遷村。農業區、保護區、公設保留地等非住商土地，依土地徵收條例從優協議價購。

鳳源里長張宇讚提出遷村地造鎮的想法，認為這麼做居民的感情才不會散，希望遷村後行政區仍維持小港區。鳳林里長許再生希望遷村能讓每戶都蓋透天厝。

鳳鳴里長李月希望鳳鳴里17鄰（山邊路）住戶也納入遷村範圍，呼籲經濟部對無房無地的居民提供地上權50年的安置住宅。

鳳興里長洪富賢要求經濟部先說清楚到底是為了環境跟居住正義遷村，還是為了新材料產業園區用地需求，並指出遷村意願普查跟地上物調查過程粗糙充滿瑕疵，希望政府細究少數不願意遷村居民的心聲。

楊伯耕說，大林蒲遷村納入新材料循環產業園區，是行政院核定的計畫，目前的法令沒有一坪換一坪的做法，是經過與市府多次的協商，將依循土地徵收條例的協議價購、補償救濟及安置規定，達成住商土地一坪換一坪的精神，經濟部會與市府再討論補償及救濟標準，與居民溝通協議取得共識後，再納入遷村計畫，報行政院核准。