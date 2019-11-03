副總統出席紙風車活動 感謝劇團幫大小朋友圓夢

2019-11-03 02:06 中央社 高雄1日電



副總統陳建仁晚間前往高雄五甲龍成宮觀賞「紙風車劇場－蕃薯森林奇遇記」，他感謝紙風車劇團推動「紙風車319鄉村兒童藝術工程」，讓孩子從戲劇中學習創意、合作與關懷。

包括民進黨立法委員許智傑、紙風車文教基金會執行長李永豐都出席今晚活動。陳副總統致詞表示，很高興來到鳳山和大家一起欣賞紙風車劇團－「蕃薯森林奇遇記」的免費公演。現場的場景，像是在廟埕前面搭著舞台、看到許多小朋友們嬉鬧、吃著零食等著看戲，讓他想起小時候在戲棚下等著看布袋戲、歌仔戲的那段歡樂時光。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他表示，不知道已有多久的時間沒有享受過這樣的藝術饗宴，也感謝立委許智傑及許多熱心公益團體的贊助，紙風車劇團幫我們圓了夢，「不只幫小朋友圓夢，也幫像我一樣的大朋友和老朋友圓夢」。

陳副總統說，紙風車劇團從2006年開始，就啟動「孩子藝術」的第一哩路，從「紙風車319鄉村兒童藝術工程」，到今天13年來紙風車劇團已在全國各地演出將近700場，吸引將近150萬名的觀眾，從電視機前、從電腦桌前走出戶外，大手牽小手，一起觀賞戲劇的演出，讓孩子們從戲劇當中，學習創意、合作與關懷。

副總統感謝李永豐與所有的劇團人員，長期以來對兒童未來的關心與付出，也感謝長期關心台灣教育文化、希望下一代的未來比我們更好的許智傑，為大家準備一個這麼美好的夜晚。

最後，陳副總統以愛因斯坦的名言「想像比知識更重要」，鼓勵現場小朋友發揮想像空間，一起欣賞紙風車劇團帶來的精采表演。陳副總統今天以頭戴巫師帽、手持巫師棒造型現身，與變裝「唐吉軻德」的許智傑同台與現場數千名親子同樂。