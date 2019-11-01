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鳳山運動園區委外 羽球館及游泳池試營運免費入場體驗

2019-11-01 20:40聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市運動發展局今天在新落成的鳳山體適能運動中心召開說明會，鳳山運動園區經整體環境綠美化改善及提升運動設施整體功能後，運發局依促進民間參與公共建設法OT方式委託民間廠商經營管理，即日起至11月7日展開試營運，期間羽球館及游泳池開放民眾免費入場體驗。

運發局表示，鳳山運動園區內運動設施包含羽球館、網球場、溜冰場、游泳池暨體適能運動中心、體育館，是南部首座運動園區成功委外案例，後續由運動場館經營經驗豐富並曾獲民間參與公共建設金擘獎肯定的舞動陽光有限公司營運管理。

運發局主任秘書方信淵表示，鳳山運動園區在107年、108年兩年所累積赤字，超過1千7百萬元，對市府目前財政狀況無疑雪上加霜；市府考量如持續虧損及人力短絀之情形下，最終可能導致場館須輪流休館中斷服務。為避免發生場館中斷服務的情形，市府積極爭取體育署及財政部經費補助，配合園區分區改造工程進行，在105年啟動整體園區委外可行性評估作業，終於在108年5月評選出最優申請人為舞動陽光有限公司，並順利在7月22日完成簽約。

鳳山運動園區相關場館中，羽球館、游泳池及體適能運動中心將於第一期點交給委外廠商，羽球館及游泳池於11月1日至11月7日為試營運階段，其中羽球館共有10面球場，游泳池分別有長50公尺、25公尺及SPA池；羽球館免費體驗時間為每日下午2時至晚間10時，游泳池則為上午6點至8點。營運廠商在試營運期間，針對相關營運動線及設備等相關軟硬體設施進行檢診，並改善相關問題。

鳳山體適能運動中心為地上三層樓建築物，相關設施包含健身重訓區、多功能教室、有氧教室及飛輪教室等，預計12月底前對外開放試營運。

鳳山運動園區游泳池試營運期為即日起至11月7日的上午6點至8點。圖／高雄市運發局...
鳳山運動園區游泳池試營運期為即日起至11月7日的上午6點至8點。圖／高雄市運發局提供
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高雄市政府運動發展局在新落成的鳳山體適能運動中心召開說明記者會。圖／高雄市運發局...
高雄市政府運動發展局在新落成的鳳山體適能運動中心召開說明記者會。圖／高雄市運發局提供
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體育綠美化建築

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