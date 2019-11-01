女同志遭解僱 若成案將是高市開罰首例

2019-11-01 19:17 中央社 高雄1日電



高雄市一家餐飲業女員工進公司後因同志身分曝光遭解僱，經勞工局調查11月下旬將召開就業歧視委員會裁處，最高可罰150萬元，若成案將是高市職場多元性別歧視開罰首例。

高雄市政府勞工局日前接獲一家餐飲業女員工投訴，她進公司後因被公司發現是女同志，公司認為會影響工作表現直接將她解僱。全案勞工局調查中，11月下旬將召開就業歧視委員會裁處，若成案將依「性別工作平等法」處業者新台幣30萬至150萬元罰鍰，也將是高雄市職場多元性別歧視開罰首例。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

勞工局長王秋冬表示，類似職場多元歧視案件勞工局雖有接獲零星申訴，但迄今還沒有成案，也沒有裁罰案例。就業歧視委員會由副市長召集開會，往年一年開4次，今年受副市長人事異動影響僅在4月、10月各開1次，第3次預計11月下旬召開，將由副市長陳雄文主持。

他指出，勞工局處理類似案件，會先組調查小組分別約談雇主及申訴人，除了由雙方陳述，必要時也會安排對質。初步調查後先送勞工局性別平等委員會初審；初審通過後再送勞工局就業歧視委員會進一步調查並決定是否裁罰。

勞工局表示，同性戀引發的性別歧視案例投訴不多，加上礙於被害人常不願出面面對調查，或缺乏事證如沒錄音、沒有人證，如果調查結果只是兩造各說各話通常都難以成案。像最近就接獲員工投訴因與雇主原本是「男男戀」，後來雙方感情生變而遭解僱，就是當事人不願出面接受正式調查而未成案。

王秋冬指出，諸多申訴雖常因證據不足或認定困難而難以成案，但依性平法規定，雇主對求職人或受僱人不得以性別或性傾向而予以差別待遇。如雇主以性別來決定招募、甄試、進用、分發、配置、考績或陞遷等條件，依性平法可處30至150萬元罰鍰。