親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美議員再推香港若水法案 籲全球關注香港危局

副教授大陸失蹤 律師：以為藍的不會被抓？別作夢了

素人演員粉墨登場 馬頭山傳奇11月2日晚7點開演

2019-11-01 18:50聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

馬頭山自然人文協會籌辦戲劇酬神，明晚將演出馬頭山鄉野傳奇。圖／馬頭山自然人文協會...
馬頭山自然人文協會籌辦戲劇酬神，明晚將演出馬頭山鄉野傳奇。圖／馬頭山自然人文協會提供
分享
高雄馬頭山位在旗山內門與田寮交界處，自清朝開始就是商旅與居民往來三區的交通要道，許多人會把馬頭山當成休息的中繼站，多年來，白馬將軍、金扁擔等鄉野傳說在地方上流傳。馬頭山自然人文協會表示，明晚協會成員將粉墨登場演戲酬神，邀請各地民眾來觀看「馬頭山傳奇」。

農曆10月10日是馬頭山附近居民信仰的石頭公生日，馬頭山自然人文協會長黃惠敏指出，「子弟戲」的稱呼是聚落的人為了祝壽所排演的戲，娛神也娛人，為讓社區居民更了解鄉土文化，首度將傳說故事搬上舞台，號召協會成員參與演出。

黃惠敏說，「馬頭山傳奇」的公演地點位於馬頭山旁（台28線28.3公里處），活動從2日下午5點開始，現場備有羅漢餐，戲劇在晚上7點準時開演，歡迎各界前往馬頭山看戲。

信仰

相關新聞

影／國外出差時「胖男」入夢 女經理奇緣成真捐200萬建廟

2019-11-01 13:17

難怪白白胖胖？邱于軒：高流董監事去年一餐吃掉5萬9

2019-11-01 15:16

極端氣候防災情 屏東「智慧水管理」提早3小時示警

2019-11-01 13:53

職場傳多元性別歧視 餐廳錄取女服務生「她」竟是「他

2019-11-01 13:52

助青年創業！屏縣府勞工處更名「勞動暨青年發展處」

2019-11-01 13:48

學子藥物濫用 高雄市議員建議使用無記名普查

2019-11-01 12:20

全高市「第二老」封號好沉重 大人小孩扮老募集發票

2019-11-01 11:31

黃柏霖建議：高雄市政府要多利用大數據分析

2019-11-01 10:01

原鄉童聲打動世界三大男高音來台 部落音樂難發大財？

2019-11-01 07:54

歌劇院舞台地板三夾板現形？衛武營：升降機裝畢優化中

2019-10-31 23:58

4年百億青創基金 高市：已籌32億

2019-10-31 23:20

屏東牡丹「哭泣湖」 快被外來睡蓮吃掉了

2019-10-31 23:16

熟年好時光 高市圖推創「藝」高齡

2019-10-31 23:11

高煉廠擬引進日月光 石油工會第一分會質疑黑箱

2019-10-31 23:05

高雄空汙嚴重 葉匡時：將出重拳防制

2019-10-31 23:01

衛武營舞台地板遭爆是三夾板 館方：升降機完成優化中

2019-10-31 21:51

王定宇批清淤不如人 高市府：數據錯誤、別製造假新聞

2019-10-31 20:25

屏東有機玫瑰年產值破千萬 農會推入菜做好料

2019-10-31 19:48

南迴電氣化潮州-枋寮12月20日通車 台北到枋寮最快4.5小時

2019-10-31 19:30

影／高市議會衝突 藍綠黨團和主席都說遺憾、譴責暴力

2019-10-31 18:40

搶泰國學生海外教育旅行大餅 墾丁旅宿業端出豐盛菜色

2019-10-31 17:58

葉匡時衝突中完成報告 陸淑美喊「全部交付審查」

2019-10-31 17:29

為增進地質知識而跑 內門「尪仔上天」秘境曝光

2019-10-31 16:49

高市議會藍綠衝突 綠堅持大選後總預算再付委、藍反對

2019-10-31 16:49

廚餘變身天然有機肥 高市環保局每季供2400包免費索取

2019-10-31 16:46

金門藍營立委提名人選「難產」陳玉珍建議黨內初選

2019-10-31 16:45

影／高市總預算審查爆發流血衝突 藍綠打成一團

2019-10-31 16:42

睡蓮強勢占據山中美湖 部落嘆清除難敵繁衍速度

2019-10-31 16:30

影／高市議會藍綠衝突 林宛蓉劉德林掛彩送醫

2019-10-31 16:05

影／高市議會總預算審查 藍綠爆發流血衝突

2019-10-31 15:44

高市議會總預算審查 民進黨議員提早占據主席台

2019-10-31 14:50

榮民節台南榮家慶祝 不忘向蔣公銅像致敬

2019-10-31 14:36

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

衛武營舞台地板遭爆是三夾板 館方：升降機完成優化中

2019-10-31 21:51

南投溫泉季破天荒優惠 雙人小木屋平日免費住

2019-11-01 07:42

影／國外出差時「胖男」入夢 女經理奇緣成真捐200萬建廟

2019-11-01 13:17

難怪白白胖胖？邱于軒：高流董監事去年一餐吃掉5萬9

2019-11-01 15:16

公車新路線213 桃園火車站往返林口長庚更便捷

2019-10-31 20:29

影／宜蘭抓偷蛋賊 意外捕到珍稀麝香貓

2019-11-01 13:03

蚊子館停車場變金雞母 彰縣還有4座停車場招標規畫中

2019-10-31 22:04

萬聖節扮裝搞鬼 小朋友扮柯文哲出沒北市街頭超吸睛

2019-10-31 22:15

天冷來泡湯！礁溪溫泉公園11月起重新開園

2019-11-01 07:12

議員憂潛艦園區成轟炸目標？林右昌：我們本來就是目標

2019-10-31 21:54

清晨粉紅下午變桃紅 秋季賞花到淡水看木芙蓉

2019-11-01 07:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top