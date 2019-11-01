素人演員粉墨登場 馬頭山傳奇11月2日晚7點開演

2019-11-01 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



馬頭山自然人文協會籌辦戲劇酬神，明晚將演出馬頭山鄉野傳奇。圖／馬頭山自然人文協會提供 分享 facebook 高雄馬頭山位在旗山內門與田寮交界處，自清朝開始就是商旅與居民往來三區的交通要道，許多人會把馬頭山當成休息的中繼站，多年來，白馬將軍、金扁擔等鄉野傳說在地方上流傳。馬頭山自然人文協會表示，明晚協會成員將粉墨登場演戲酬神，邀請各地民眾來觀看「馬頭山傳奇」。

農曆10月10日是馬頭山附近居民信仰的石頭公生日，馬頭山自然人文協會長黃惠敏指出，「子弟戲」的稱呼是聚落的人為了祝壽所排演的戲，娛神也娛人，為讓社區居民更了解鄉土文化，首度將傳說故事搬上舞台，號召協會成員參與演出。

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黃惠敏說，「馬頭山傳奇」的公演地點位於馬頭山旁（台28線28.3公里處），活動從2日下午5點開始，現場備有羅漢餐，戲劇在晚上7點準時開演，歡迎各界前往馬頭山看戲。