金門「探金10月購物趣」邁入倒數階段 好康獎不完

2019-11-01 19:26 中央社 金門縣1日電



金門縣政府觀光處今天表示，「探金10月購物趣」活動將於11日截止，預計16日以臉書線上直播方式舉辦摸彩，呼籲民眾趕快把握機會搶好康，買越多中獎機率就越高。

縣府為促進觀光、刺激消費，10月10到11月11日舉辦「探金10月購物趣」活動，不論是旅客或居民都可領取摸彩券，只要在金門商家消費滿一定額度，並收集3枚不同店章，就可參加摸彩活動，而且不限參加次數，讓消費者直呼「真好康」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

觀光處表示，購物趣活動已舉辦3星期，獲得熱烈回響，期間許多旅客與居民也紛紛提出問題；針對民眾疑問，觀光處也及時在臉書粉絲專頁彙整相關Q&A，供民眾參考。

觀光處長丁健剛表示，活動邁入倒數階段，縣府預計16日以臉書線上直播方式舉辦摸彩，觀光處呼籲民眾趕快把握機會，搶好康，買越多中獎機率就越高。

縣府表示，這次活動獎項除了iPhone 11手機、金湖飯店住宿券外，更加碼金獅影城電影票100張及遠東航空台灣－金門機票15張，且不限航程；再搭配近期舉辦的擴大國旅秋冬自由行優惠方案，讓旅客來金門旅遊，好康獎不完。

相關活動資訊與疑問，可至「金門觀光逗陣行」臉書粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/kmtdgo/，或電洽金門縣政府觀光處洽詢。