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高雄演練總統立委選舉突發狀況 新增演練項目

2019-11-01 19:27中央社 高雄1日電

高雄今天演練第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票程序。因應去年縣市長選舉選務工作檢討，「投票時間截止仍有民眾排隊等候投票演練」列為今年新增演練項目。

高雄市選舉委員會在新興區公所舉辦選舉投票作業突發狀況及因應處理演練，現場除模擬開設投開票所，並由工作人員扮起臨時演員當投票民眾，演練突發狀況逼真。

假設各類狀況，先有民眾在投票所外排隊等候領票大排長龍，因不耐久候出現鼓譟情形；也有選舉人圈票時間過久，並有選舉人攜帶手機和攝影器材進入投票所，隨後發生撕毀選票及亮票等行為；最後是投票時間截止仍有民眾排隊等候投票等狀況，分別由選務人員增設圈票處等措施和員警迅速模擬演練因應處理。

選務人員表示，以往會發生撕毀選票、攜帶選票外出及攜帶手機等狀況最多，至於投票時間截止仍有民眾排隊等候投票演練項目，是九合一選舉發生，因此列為今年新增演練項目。

高雄市選舉委員會主委、副市長陳雄文主持演練，並期勉透過演練各式模擬突發狀況，做好明年總統副總統及立法委員選舉投開票工作。

投票九合一選舉2020選舉

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