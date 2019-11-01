體重破百的物理治療師胖哥 成功鏟肉塑身賀30歲生日

2019-11-01 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



屏東恆春基督教醫院為幫助體重過重同仁遠離三高，舉辦半年一次、區分量級的減重比賽；恆基物理治療師蔡裕盛原本106.4公斤，半年減重15.1公斤，BMI降了4.9，獲得雙冠王，他分享減重心路歷程時說，減重一定要諮詢專業、用對方法並持之以恆、搭配運動，現在變得神清氣爽，爬樓梯不再氣喘吁吁，也是送給自己30歲生日的最好賀禮。

恆基第3屆健康減重比賽從4月1日起算，以個人為單位並分4個量級，獎項有雙贏和纖腰獎，雙贏是重量和BMI均減下最多者，纖腰是腰圍減下最多者；院長陳志成說，重量、BMI及腰圍告訴我們，超標、過大表示腹部肥胖，代表內臟脂肪堆積過多，易引發代謝症候群，導致三高或心血管疾病，學理大家都懂，但即使在醫院工作，不一定能做得到，透過減重比賽鼓勵同仁設定目標，讓同仁邁向健康一大步，並形成一股無形的傳染力量。

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獲得重量和BMI雙冠王物理治療師蔡裕盛，半年來，透過生活和飲食上的調整，體重減掉15.1公斤、BMI降了4.9且腰圍減了27公分；他說，起初參加減重比賽的動機，是因為看到複檢單上的體重和BMI超標，後來決定給30歲的自己一份健康賀禮；大學時期就過重，學校教授曾說肥胖是因為壓力造成，當時想刻意減重，卻導致壓力更大，產生反效果。

他說，一開始透過減重諮詢門診和營養師的飲食建議，從飲食改善來著手，每次帶著「飲食作業」讓營養師批改，將過去的飲食習慣調整；「減重，要選擇自己可以接受的方法和食物」，透過營養師建議繪起他的美食地圖，全外食的他也開始訂購經營養師把關的午餐，讓營養和熱量兼顧，固定餐食外，每天慢跑半小時，在醫院能夠走樓梯就走樓梯。