極端氣候防災情 屏東「智慧水管理」提早3小時示警

2019-11-01 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



屏東縣政府近年來導入網路科技防災，已先行完成建置洪水、淹水預警系統及水情災情監測第一期設施，因應極端氣候對環境造成的衝擊，在縣長潘孟安要求下，水利處積極爭取經費進行第二期的佈建，未來透過人工智慧、大數據的分析，綜合更多河道水系上中下游或支流的監測的水情資料，將能掌握更即時、準確的防汛資訊，提升防汛應變的處置時效。

縣府水利處指出，縣府107年完成智慧水管理前瞻性計畫第一期的工作，包括在全縣45處重要水域或路段設置雨量站、水位站及影像監視站等，目前共有130支監視器隨時監控水情，透過這套系統的早期預警、觀測數據統計與系統整合，在颱風與豪雨期間，提供災害應變中心最即時的災情研判與處置。

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以易淹水地區的林邊溪流域下游為例，過去每逢颱風或豪雨，往往造成附近區域淹水成災，第一期計畫針對該流域進行全時預警系統發展與測試下，每小時能自動提供未來1~3小時河道水位及淹水範圍的早期預警資訊，協助創造寶貴的「黃金疏散避難時間」。

此外，結合易淹水區域的8處淹水感測器，研發淹水資訊全時研判系統，當現場發生淹水時，可將淹水感測器的空間單點、淹水深度資料，自動轉換為空間平面範圍，甚至包括淹水面積、深度、土地利用佔比、影響戶數與人口等的綜合淹水資訊，具體解決目前在發生淹水後、人工淹水調查數據產出前的「淹水資訊空窗期」問題。

水利處指出，第一期計畫雖已完成許多前瞻技術研發成果，但針對縣內實務防災需求，還有不少洪水智慧管理相關的前瞻技術尚待開發。因此，縣府將持續辦理智慧水管理相關前瞻作為計畫，除了洪水相關模擬技術的突破外，並將跨領域前瞻技術例如人工智慧、大數據分析、聊天機器人、智慧語音辨識等，進行跨領域整合防災需求，達到技術研發與實務應用兼備的目標。