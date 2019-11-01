親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

李興文兒夜闖IKEA全裸尻槍 涉妨害風化遭警查辦

命理師看K董張國煒面相 直言：東山再起指日可待

極端氣候防災情 屏東「智慧水管理」提早3小時示警

2019-11-01 13:53聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

屏東縣政府近年來導入網路科技防災，已先行完成建置洪水、淹水預警系統及水情災情監測第一期設施，因應極端氣候對環境造成的衝擊，在縣長潘孟安要求下，水利處積極爭取經費進行第二期的佈建，未來透過人工智慧、大數據的分析，綜合更多河道水系上中下游或支流的監測的水情資料，將能掌握更即時、準確的防汛資訊，提升防汛應變的處置時效。

縣府水利處指出，縣府107年完成智慧水管理前瞻性計畫第一期的工作，包括在全縣45處重要水域或路段設置雨量站、水位站及影像監視站等，目前共有130支監視器隨時監控水情，透過這套系統的早期預警、觀測數據統計與系統整合，在颱風與豪雨期間，提供災害應變中心最即時的災情研判與處置。

以易淹水地區的林邊溪流域下游為例，過去每逢颱風或豪雨，往往造成附近區域淹水成災，第一期計畫針對該流域進行全時預警系統發展與測試下，每小時能自動提供未來1~3小時河道水位及淹水範圍的早期預警資訊，協助創造寶貴的「黃金疏散避難時間」。

此外，結合易淹水區域的8處淹水感測器，研發淹水資訊全時研判系統，當現場發生淹水時，可將淹水感測器的空間單點、淹水深度資料，自動轉換為空間平面範圍，甚至包括淹水面積、深度、土地利用佔比、影響戶數與人口等的綜合淹水資訊，具體解決目前在發生淹水後、人工淹水調查數據產出前的「淹水資訊空窗期」問題。

水利處指出，第一期計畫雖已完成許多前瞻技術研發成果，但針對縣內實務防災需求，還有不少洪水智慧管理相關的前瞻技術尚待開發。因此，縣府將持續辦理智慧水管理相關前瞻作為計畫，除了洪水相關模擬技術的突破外，並將跨領域前瞻技術例如人工智慧、大數據分析、聊天機器人、智慧語音辨識等，進行跨領域整合防災需求，達到技術研發與實務應用兼備的目標。

水利處強調，透過「智慧水管理」利用影像判釋技術建立影像畫面轉換為水位數據機制，已解決過去以傳統人力依照經驗判斷的方式，大幅降低的人力成本，未來在大數據分析下，將更加精準、有效率創造寶貴的黃金疏散避難時間，更能有效運用在尚未發生淹水時，迅速調查產出綜合淹水資訊，有效提升防汛應變「快速反應的能力」。

屏縣府水利處透過人工智慧、大數據的分析，綜合更多河道水系上中下游或支流的監測的水...
屏縣府水利處透過人工智慧、大數據的分析，綜合更多河道水系上中下游或支流的監測的水情資料，將能掌握更即時、準確的防汛資訊。圖／屏東縣政府提供
分享
屏縣府水利處透過人工智慧、大數據的分析，綜合更多河道水系上中下游或支流的監測的水...
屏縣府水利處透過人工智慧、大數據的分析，綜合更多河道水系上中下游或支流的監測的水情資料，將能掌握更即時、準確的防汛資訊。圖／屏東縣政府提供
分享
屏縣府水利處透過人工智慧、大數據的分析，綜合更多河道水系上中下游或支流的監測的水...
屏縣府水利處透過人工智慧、大數據的分析，綜合更多河道水系上中下游或支流的監測的水情資料，將能掌握更即時、準確的防汛資訊。圖／屏東縣政府提供
分享

淹水屏東縣政府豪雨

相關新聞

影／國外出差時「胖男」入夢 女經理奇緣成真捐200萬建廟

2019-11-01 13:17

學子藥物濫用 高雄市議員建議使用無記名普查

2019-11-01 12:20

職場傳多元性別歧視 餐廳錄取女服務生「她」竟是「他

2019-11-01 13:52

助青年創業！屏縣府勞工處更名「勞動暨青年發展處」

2019-11-01 13:48

全高市「第二老」封號好沉重 大人小孩扮老募集發票

2019-11-01 11:31

黃柏霖建議：高雄市政府要多利用大數據分析

2019-11-01 10:01

原鄉童聲打動世界三大男高音來台 部落音樂難發大財？

2019-11-01 07:54

歌劇院舞台地板三夾板現形？衛武營：升降機裝畢優化中

2019-10-31 23:58

4年百億青創基金 高市：已籌32億

2019-10-31 23:20

屏東牡丹「哭泣湖」 快被外來睡蓮吃掉了

2019-10-31 23:16

熟年好時光 高市圖推創「藝」高齡

2019-10-31 23:11

高煉廠擬引進日月光 石油工會第一分會質疑黑箱

2019-10-31 23:05

高雄空汙嚴重 葉匡時：將出重拳防制

2019-10-31 23:01

衛武營舞台地板遭爆是三夾板 館方：升降機完成優化中

2019-10-31 21:51

王定宇批清淤不如人 高市府：數據錯誤、別製造假新聞

2019-10-31 20:25

屏東有機玫瑰年產值破千萬 農會推入菜做好料

2019-10-31 19:48

南迴電氣化潮州-枋寮12月20日通車 台北到枋寮最快4.5小時

2019-10-31 19:30

影／高市議會衝突 藍綠黨團和主席都說遺憾、譴責暴力

2019-10-31 18:40

搶泰國學生海外教育旅行大餅 墾丁旅宿業端出豐盛菜色

2019-10-31 17:58

葉匡時衝突中完成報告 陸淑美喊「全部交付審查」

2019-10-31 17:29

為增進地質知識而跑 內門「尪仔上天」秘境曝光

2019-10-31 16:49

高市議會藍綠衝突 綠堅持大選後總預算再付委、藍反對

2019-10-31 16:49

廚餘變身天然有機肥 高市環保局每季供2400包免費索取

2019-10-31 16:46

金門藍營立委提名人選「難產」陳玉珍建議黨內初選

2019-10-31 16:45

影／高市總預算審查爆發流血衝突 藍綠打成一團

2019-10-31 16:42

睡蓮強勢占據山中美湖 部落嘆清除難敵繁衍速度

2019-10-31 16:30

影／高市議會藍綠衝突 林宛蓉劉德林掛彩送醫

2019-10-31 16:05

影／高市議會總預算審查 藍綠爆發流血衝突

2019-10-31 15:44

高市議會總預算審查 民進黨議員提早占據主席台

2019-10-31 14:50

榮民節台南榮家慶祝 不忘向蔣公銅像致敬

2019-10-31 14:36

高雄煉油廠舊址擬引進日月光！ 石油第一分會質疑黑箱

2019-10-31 12:27

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

「學姐」黃瀞瑩傳職場性騷擾 柯文哲：已讓雙方隔離

2019-10-31 14:42

影／高市議會總預算審查 藍綠爆發流血衝突

2019-10-31 15:44

衛武營舞台地板遭爆是三夾板 館方：升降機完成優化中

2019-10-31 21:51

傳性騷擾「學姊」黃瀞瑩 北市府顧問劉嘉仁：問心無愧

2019-10-31 14:48

水淹小腿肚！宜蘭「雨太大」部分學校停課

2019-10-31 17:17

頻傳問候訊息給「學姐」黃瀞瑩 劉嘉仁：內容無不尊重

2019-10-31 16:40

南投溫泉季破天荒優惠 雙人小木屋平日免費住

2019-11-01 07:42

布袋滯洪池施工變光電板世界 候鳥不見縣府明起停工

2019-10-31 16:56

蚊子館停車場變金雞母 彰縣還有4座停車場招標規畫中

2019-10-31 22:04

影／國外出差時「胖男」入夢 女經理奇緣成真捐200萬建廟

2019-11-01 13:17

萬聖節扮裝搞鬼 小朋友扮柯文哲出沒北市街頭超吸睛

2019-10-31 22:15

葉匡時衝突中完成報告 陸淑美喊「全部交付審查」

2019-10-31 17:29

桃園鐵路地下化工程恐致「交通死亡」？環評初審仍過關

2019-10-31 19:13

查新營工業區空汙 環保局查獲2業者最高處2千萬

2019-10-31 17:09

快儲水！鶯歌、三峽、樹林11月4日停水12小時

2019-10-31 16:54

影／高市議會藍綠衝突 林宛蓉劉德林掛彩送醫

2019-10-31 16:05

議員憂潛艦園區成轟炸目標？林右昌：我們本來就是目標

2019-10-31 21:54

公車新路線213 桃園火車站往返林口長庚更便捷

2019-10-31 20:29

天冷來泡湯！礁溪溫泉公園11月起重新開園

2019-11-01 07:12

「學姐」黃瀞瑩驚傳職場性騷擾 顧問劉嘉仁喊冤

2019-10-31 15:56

清晨粉紅下午變桃紅 秋季賞花到淡水看木芙蓉

2019-11-01 07:14

金門藍營立委提名人選「難產」陳玉珍建議黨內初選

2019-10-31 16:45

三井台中港outlet到高美濕地免費接駁車明天上路

2019-10-31 15:04

性騷擾「學姊」？ 顧問：問心無愧 柯文哲：隔離

2019-10-31 23:43

黃瀞瑩傳遭性騷擾 柯文哲允全案交勞動局處理

2019-10-31 16:03

南迴電氣化潮州-枋寮12月20日通車 台北到枋寮最快4.5小時

2019-10-31 19:30

新埔鎮藝術彩繪六巷 戰鬥巷馬賽克登場

2019-10-31 15:51

立委參選人掀頭份市風雨球場工程議題 市長：都有功勞

2019-10-31 14:29

影／宜蘭抓偷蛋賊 意外捕到珍稀麝香貓

2019-11-01 13:03

興大百年校慶「興潮蝶起」 特展3件珍貴絕跡蝴蝶標本

2019-10-31 17:23

埔里花卉物流中心即將復活 11月重啟辦全國盆栽展

2019-10-31 14:18

新竹百年州廳廁所大改造 增設性別友善廁所

2019-10-31 16:50

原鄉童聲打動世界三大男高音來台 部落音樂難發大財？

2019-11-01 07:54

歌劇院舞台地板三夾板現形？衛武營：升降機裝畢優化中

2019-10-31 23:58

廚餘變身天然有機肥 高市環保局每季供2400包免費索取

2019-10-31 16:46

桃園航空城公司搬進高鐵站前大樓 砸540萬元裝潢

2019-10-31 19:49

王定宇批清淤不如人 高市府：數據錯誤、別製造假新聞

2019-10-31 20:25

侯友宜：八仙不會荒廢 朝娛樂方向走

2019-10-31 23:22

組改被批化簡為亂、還放議員鴿子 林右昌致歉：改善態度

2019-11-01 11:35

麥寮大車出入頻繁 路面破損、車禍多地方盼改善

2019-10-31 16:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top