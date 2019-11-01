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職場傳多元性別歧視 餐廳錄取女服務生「她」竟是「他

2019-11-01 13:52聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

多元性別時代，職場也傳出多元性別歧視案。高雄某餐廳錄取一名女性服務生，幾天後發現「她」其實是「他」，店長隨即面談，最後該勞工不堪精神壓力黯然離職。某公司錄取中性化打扮的女性勞工，隨即發現她已出櫃，公司認為會影響工作表現，直接將勞工解僱。高雄市勞工局表示，職場多元性別歧視案例一旦被調查認定屬實，最高將罰150萬元。

高雄市政府勞工局王秋冬局長表示，職場多元性別歧視案例，一旦被調查認定屬實，最高將罰150萬元，呼籲尊重多元性別，建立友善職場環境，以免受罰。

王秋冬說，今年初高雄某餐廳錄取一名女性服務生，經過幾天相處，赫然發現「她」其實是「他」，店長隨即面談，認為勞工沒有據實以告真實性別，是不誠實的行為，末了還相勸「同性戀未來很辛苦，你要想清楚…….」最後該勞工不堪精神壓力黯然離職。

另一個案例則是公司錄取中性化打扮的女性勞工，隨即發現她其實已經出櫃，是女同性戀者中的「T」，公司認為T會影響工作表現，直接將該勞工解僱。以往也曾發生某公司男老闆與男員工似有交往情形，曾於通訊軟體親密互動，事後兩人交惡，憤而申訴性騷。

高雄市勞工局就業安全科長楊佩樺表示，這兩個案例，一個經當事人撤案，另一個還在調查中。有些申訴雖常因證據不足或認定困難而難以成案，勞工局強調，依照《性別工作平等法》第7條規定，雇主對求職人或受僱人不得以性別或性傾向而予以差別待遇，如雇主以性別來決定招募、甄試、進用、分發、配置、考績或陞遷等條件，依《性別工作平等法》可處30至150萬元罰鍰。

勞工局表示，雇主有義務防治性騷擾行為發生。如僱用受僱者30人以上者，應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，並在工作場所公開揭示；雇主於知悉性騷擾情形時，應採取立即有效的糾正及補救措施。如違反可罰10至50萬元罰鍰，並應公布姓名等，罰則不輕。民眾如有職場性騷擾法令相關問題，可撥打勞工局諮詢專線07-8128330。

同志遊行爭取大眾對多元性別的認同，職場多元性別歧視案也引起關注。圖／本報資照片
同志遊行爭取大眾對多元性別的認同，職場多元性別歧視案也引起關注。圖／本報資照片
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同志遊行爭取大眾對多元性別的認同，職場多元性別歧視案也引起關注。圖／本報資料照片
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勞工局職場

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