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助青年創業！屏縣府勞工處更名「勞動暨青年發展處」

2019-11-01 13:48聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

屏東縣政府勞工處今天起正式更名為「勞動暨青年發展處」並新增「青年事務科」， 服務對象從勞工擴大到所有各行各業工作者，並成立專責單位負責推動青年事務參與、就業及創業等業務。

處長林德輝說明，隨著勞動型態改變，勞動權益維護不再侷限於勞工身分，屏東縣政府於106年率全國之先，修訂屏東縣職業災害慰助金自治條例，適用對象擴及各業，保障範圍涵蓋所有工作者(包含務農工作中受傷的農民也納入慰助對象)，並及於所有勞動場所。截至目前為止，已提供400多職災家庭慰助金協助，讓勞動者獲得多一層保障。

屏東縣政府為鼓勵青年發展自我，及支持青年創、就業，於勞動處下設青年事務科，提供職涯發展、創業諮詢、創業空間及創業課程等服務，透過青年創業個案管理服務，針對創業青年個別且多元化需求，提供個案輔導諮詢與陪伴及媒合創業導師健檢，已成功接案153案，，增加創業成功率。

縣長潘孟安表示，為支持青年在地深根，屏東縣政府於105年成立青創聚落作為青年創業孵化器，提供第1年免租金，第2年收營業額2%權利金優惠方案，自開幕以來陸續招募店家37間，目前進駐店鋪共計8間。107年改造林務局舊宿舍，規畫青年圓夢基地，於108年推出職人町，以周邊租金1/3的低價租金，提供青年創立在地品牌，目前店舖已全數進駐，僅餘工作室招租中。

屏東縣政府勞工處今天起正式更名為「勞動暨青年發展處」並新增「青年事務科」。圖／屏...
屏東縣政府勞工處今天起正式更名為「勞動暨青年發展處」並新增「青年事務科」。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府勞工處今天起正式更名為「勞動暨青年發展處」並新增「青年事務科」。圖／屏...
屏東縣政府勞工處今天起正式更名為「勞動暨青年發展處」並新增「青年事務科」。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府青年創業

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