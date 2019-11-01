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影／國外出差時「胖男」入夢 女經理奇緣成真捐200萬建廟

2019-11-01 13:17聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

住台北市的黃姓女經理月前到新加坡出差時，夢到海邊有間地基淘空小廟，有位胖男請她幫忙蓋廟，她當場允諾，回台後好奇上網搜尋，找到去年屏東恆春萬里桐萬應公廟地基淘空，前議員張榮志為災後奔波報導，她聯絡張在前天南下，赫見就是夢境中的場景，她形容是段夢中奇緣，為兌現夢中承諾，當場答應捐助200萬元，張榮志和在地居民直呼不可思議。

卅多歲的黃姓女經理前天下午由張榮志陪同到萬里桐萬應公廟，拜完後和居民分享這段不可思議的夢中奇緣，她說，上月到新加坡出差，回程時因感覺疲累想多會，請秘書延後回國班機時間，因此多睡了2小時的回籠覺，沒想到開啟了這段奇幻因緣。

她說，當時夢見一間地基被淘空的海邊小廟，旁邊住家下方的地基也被淘空，正在納悶時，旁邊有個臉黑黑又胖胖的中年男子在哭，因父親剛過世，問她可不可以幫忙蓋廟，她當時說好，中年男說如果妳願意，就帶進廟拜拜，神明臉黑黑的，拜完後回頭，廟又不見了，人也醒了，中年男也未曾見過。

她說，因是在國外作的夢，以為是馬來西亞的廟宇，但說的語言卻是台灣話，回國後於是上網以「海邊、廟」的關鍵字搜尋，找到去年屏東恆春萬里桐有間萬應公廟地基淘空，前議員張榮志為災後奔波報導，不僅和夢中的場景相同，黑胖中年男就是前縣議員張榮志，打電話到張的服務處詢問確認，到了現場赫見就是夢境中的場景；大家有緣才在這裡相遇，且自己尚有經濟能力，希望幫忙把廟蓋好，大家都平安健康順利。

「當初半信半疑，沒想到真實發生，堪稱『神蹟』！」張榮志說，去年經歷喪父和鎮長選舉落選打擊，曾到國外紓壓一陣子，助理接到電話以為是外地記者要追蹤報導，相約前天下午到現場，黃小姐清楚描述地基淘空的場景和他的長相、聲音，他和居民直呼不可思議，黃小姐允諾捐出200萬建廟，他也捐30萬元共襄盛舉，經擲筊請示7日動工。

張榮志說，去年萬應公廟地基淘空會勘時，在心理向萬應公默禱要重建小廟，但未向跟其他人提過，沒想到萬應公透過夢境向陌生人提及此事，讓他感到不好意思，該廟目前簡易整理仍無法完全解決地基問題，會更積極協助完成建廟相關事宜。

黃姓女經理前天下午由前屏東議員張榮志陪同到恆春萬里桐萬應公廟，赫見就是夢境中的場...
黃姓女經理前天下午由前屏東議員張榮志陪同到恆春萬里桐萬應公廟，赫見就是夢境中的場景，她形容是夢中奇緣，也兌現夢中承諾，當場捐助200萬元協助蓋廟，記者潘欣中／翻攝
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黃姓女經理前天下午由前屏東議員張榮志陪同到恆春萬里桐萬應公廟，赫見就是夢境中的場...
黃姓女經理前天下午由前屏東議員張榮志陪同到恆春萬里桐萬應公廟，赫見就是夢境中的場景，她形容是夢中奇緣，也兌現夢中承諾，當場捐助200萬元協助蓋廟，記者潘欣中／翻攝
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黃姓女經理前天下午由前屏東議員張榮志陪同到恆春萬里桐萬應公廟，進廟拜拜，赫見就是...
黃姓女經理前天下午由前屏東議員張榮志陪同到恆春萬里桐萬應公廟，進廟拜拜，赫見就是夢境中的黑臉神明場景。記者潘欣中／翻攝
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夢境萬里屏東

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