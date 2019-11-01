影／國外出差時「胖男」入夢 女經理奇緣成真捐200萬建廟

2019-11-01 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



住台北市的黃姓女經理月前到新加坡出差時，夢到海邊有間地基淘空小廟，有位胖男請她幫忙蓋廟，她當場允諾，回台後好奇上網搜尋，找到去年屏東恆春萬里桐萬應公廟地基淘空，前議員張榮志為災後奔波報導，她聯絡張在前天南下，赫見就是夢境中的場景，她形容是段夢中奇緣，為兌現夢中承諾，當場答應捐助200萬元，張榮志和在地居民直呼不可思議。

卅多歲的黃姓女經理前天下午由張榮志陪同到萬里桐萬應公廟，拜完後和居民分享這段不可思議的夢中奇緣，她說，上月到新加坡出差，回程時因感覺疲累想多會，請秘書延後回國班機時間，因此多睡了2小時的回籠覺，沒想到開啟了這段奇幻因緣。

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她說，當時夢見一間地基被淘空的海邊小廟，旁邊住家下方的地基也被淘空，正在納悶時，旁邊有個臉黑黑又胖胖的中年男子在哭，因父親剛過世，問她可不可以幫忙蓋廟，她當時說好，中年男說如果妳願意，就帶進廟拜拜，神明臉黑黑的，拜完後回頭，廟又不見了，人也醒了，中年男也未曾見過。

她說，因是在國外作的夢，以為是馬來西亞的廟宇，但說的語言卻是台灣話，回國後於是上網以「海邊、廟」的關鍵字搜尋，找到去年屏東恆春萬里桐有間萬應公廟地基淘空，前議員張榮志為災後奔波報導，不僅和夢中的場景相同，黑胖中年男就是前縣議員張榮志，打電話到張的服務處詢問確認，到了現場赫見就是夢境中的場景；大家有緣才在這裡相遇，且自己尚有經濟能力，希望幫忙把廟蓋好，大家都平安健康順利。

「當初半信半疑，沒想到真實發生，堪稱『神蹟』！」張榮志說，去年經歷喪父和鎮長選舉落選打擊，曾到國外紓壓一陣子，助理接到電話以為是外地記者要追蹤報導，相約前天下午到現場，黃小姐清楚描述地基淘空的場景和他的長相、聲音，他和居民直呼不可思議，黃小姐允諾捐出200萬建廟，他也捐30萬元共襄盛舉，經擲筊請示7日動工。