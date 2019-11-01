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學子藥物濫用 高雄市議員建議使用無記名普查

2019-11-01 12:20聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄市議員郭建盟今天上午在議會總質詢時提到校園毒品濫用的嚴重性，並向高雄市政府建議，提出「21萬校園學子藥物濫用盲測普查計畫」，希望能終結現在猶如瞎子摸象般防毒政策。

高雄市毒防局長阮清陽說，目前校園防毒規定其有5種對象才可以驗尿，因有些做法也是違反法律規定及人權，毒防局也會用其他方式檢驗，但有的檢查時間至少要花10到30分鐘，未來會有效運用經費，掌握校園特定的班級及對象。

高雄市副市長李四川說，會就高風險的學校再做進一步檢測。會從學生、家長、醫學檢則部分加強防範。

郭建盟說，台灣監獄50%關煙毒犯，人數從98年到現在持續攀升，教育部資料卻顯示校園學子染毒數101年起持續下滑，107年創新低全台僅628人。

郭建盟說，大家都聽過咖啡包與阿華田毒品，但了解背後的危機意義嗎？2017年青少年最常使用的毒品，第一K他命41.46%，第二，就是咖啡奶茶毒品混合包21.95%，使用毒品的原因，不好意思拒絕就占14%。咖啡包好賣，罪又輕，這一切讓毒品會離您家的孩子更近，不知不覺誤觸的機率大增。

郭建盟建建議，盲測對象從國小56年級以上至專科生，總計21萬0442位學子。檢體不記錄學生姓名採盲測，僅記錄學校名稱、班年級，降低人權侵害，盲測無檢體個資，去除家長擔憂孩子會留前科、被標籤化疑慮，但可藉普測全篩了解毒品入侵校園的真實概況。

高雄市議員郭建盟關心毒品問題，希望高雄市毒防局重視。記者謝梅芬／攝影
高雄市議員郭建盟關心毒品問題，希望高雄市毒防局重視。記者謝梅芬／攝影
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毒品高雄市咖啡

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