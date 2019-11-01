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屏東大花有機冬季玫瑰農場 2日開園邀民眾品花

2019-11-01 13:41中央社 屏東縣1日電

屏東北區鄉鎮是全國冬季玫瑰種植面積最大的地區，其中由神農獎得主楊添得經營的九如鄉大花農場是全國最大有機冬季玫瑰農場，將於明天開園，農場內將有玫瑰市集和玫瑰料理。

屏東冬天氣候溫和，成為全國冬季玫瑰最大產地，楊添得因種植冬季玫瑰獲神農獎，25年的冬季玫瑰經歷，12年前投入有機玫瑰種植，他的大花農場有機玫瑰園在每年冬天花開的季節開園，明天將是第10度開園。

大花農場一共19.5公頃，是全台最大有機玫瑰農場，也是是全台第一個以有機玫瑰為主題的開放農場，其中15公頃是生產區，4.5公頃開放賞花、採花。

楊添得表示，大花農場配合冬季玫瑰產期，每年11月到隔年4月（週一休園）開放，大花農場的有機玫瑰是驗證合格的農產，可以安心食用。

楊添得開發許多玫瑰產品，趁著清晨沾著露水的玫瑰最香、花青素最高，每天早上採收，然後集中到工廠洗選加工製造成玫瑰茶包、精露、花醬等，鮮花可以泡茶，並製成冰沙、豆花等各種料理食物。

九如鄉農會為推廣鄉內有機玫瑰特產，今年也透過農會家政班媽媽的好手藝，將有機玫瑰及在地檸檬、香蕉、南瓜、小黃瓜等結合，製成壽司、披薩等料理。

明天及後天大花農場有玫瑰市集，除了農場開發的各種玫瑰產品和料理外，也有農會媽媽的玫瑰料理。

九如鄉農會總幹事龔泰文表示，農會準備結合食農教育前進校園，讓當地國中、小學生試著用玫瑰做菜，啟發在地學子對地方農產的想像與興趣。

農糧署南區分署長姚志旺表示，屏東氣候溫和，九如的冬季玫瑰長得特別鮮豔，除了觀賞用鮮花外，也發展出健康安全營養的有機食用玫瑰，明天開園日，農糧署與農會搭配有機農產品展售會及有機農業促進法講習，歡迎全國民眾到大花農場，除認識有機玫瑰，更能認識有機產業。

屏東農糧署

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