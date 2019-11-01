全高市「第二老」封號好沉重 大人小孩扮老募集發票
2019-11-01 11:31
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
高雄市美濃區的老年人口比是全高市第二高，華山基金會今天上午在美濃文創中心舉辦「111齊心助老募發票」公益活動，幼兒園小朋友戴上白色假髮與老奶奶互動，並由老師帶領上街募集發票，號召社會大眾一起來關心高齡且弱勢長輩。
華山基金會的電子發票捐贈碼是「111」，今天全台20縣市同步舉辦「111齊心助老募發票」活動，號召萬人上街募集發票，高市美濃、仁武與鳳山三地響應活動。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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美濃場活動在美濃文創中心舉辦，美濃國小附設幼兒園小朋友表演客家舞蹈替活動開場，區長鍾炳光、農會總幹事鍾清輝與美濃國小校長楊瑞霞等人參加，大人、小還全戴上假髮扮老，一起與基金會照顧的96歲劉奶奶合影，在活動中宣示要多關心長輩。鍾炳光表示，美濃高齡人口多，目前比例是全高市第二高，僅次於田寮區，許多長輩需要外界陪伴與關懷。
華山基金會表示，捐贈發票是大人、小孩都能響應的活動，因近年政府推動無紙本電子發票，基金會發票捐贈數量大幅減少，107年較106年減少約130萬張發票，中獎金額也衰減超過1500萬元，相當於減少1000位長輩的到宅服務經費，希望藉由活動呼籲社會大眾支持捐發票照顧孤老長輩。
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