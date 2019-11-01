全高市「第二老」封號好沉重 大人小孩扮老募集發票

2019-11-01 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



高雄市美濃區的老年人口比是全高市第二高，華山基金會今天上午在美濃文創中心舉辦「111齊心助老募發票」公益活動，幼兒園小朋友戴上白色假髮與老奶奶互動，並由老師帶領上街募集發票，號召社會大眾一起來關心高齡且弱勢長輩。

華山基金會的電子發票捐贈碼是「111」，今天全台20縣市同步舉辦「111齊心助老募發票」活動，號召萬人上街募集發票，高市美濃、仁武與鳳山三地響應活動。

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美濃場活動在美濃文創中心舉辦，美濃國小附設幼兒園小朋友表演客家舞蹈替活動開場，區長鍾炳光、農會總幹事鍾清輝與美濃國小校長楊瑞霞等人參加，大人、小還全戴上假髮扮老，一起與基金會照顧的96歲劉奶奶合影，在活動中宣示要多關心長輩。鍾炳光表示，美濃高齡人口多，目前比例是全高市第二高，僅次於田寮區，許多長輩需要外界陪伴與關懷。