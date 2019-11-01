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黃柏霖建議：高雄市政府要多利用大數據分析

2019-11-01 10:01聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

高雄市議員黃柏霖今天在市政總質時極力推動科丁教育，他已主動募得800萬元推動高雄市科技力與教育，未來高雄市有小五學生都能在學校學習程式語言課程，也讓高雄市教師具備程式語言教學能力，建構完整升學管道，讓「專才」可以有更好的升學途徑。

高雄市副市長葉匡時說，感謝黃柏霖協助高雄市推動科技教育，目前已有11所學校已有科技中心，也有製造中心，讓學生對未來新事務的好奇、關心，再運用企業的力量推動，目前緯創已跟高雄市經發局合作，會延伸相當多的機會，引進更多的高科技廠商進駐高雄。

黃柏霖建議，高雄市政府要多利用大數據分析，預先了政策 可能發生情形，建立完善相關配套措 施。運用科技加速作業效率，提供產業友善環境，把智慧產 業成為高雄發展重點。

黃柏霖建議，高雄市政府要多利用大數據分析，預先了政策 可能發生情形，建立完善相關...
黃柏霖建議，高雄市政府要多利用大數據分析，預先了政策 可能發生情形，建立完善相關配套措施。記者謝梅芬／攝影
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高雄市議員黃柏霖今天在市政總質時極力推動科技教育。記者謝梅芬／攝影
高雄市議員黃柏霖今天在市政總質時極力推動科技教育。記者謝梅芬／攝影
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高雄市升學

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