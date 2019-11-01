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澎湖海域2頭海豚死亡多時 就地掩埋

2019-11-01 09:03中央社 澎湖縣1日電

澎湖合界海灘昨天傍晚發現有2隻死亡的瓶鼻海豚，由於死亡已久，澎湖縣政府與第七岸巡隊人員直接就地掩埋。

海巡署第七岸巡隊發布新聞指出，昨天傍晚，接獲澎湖縣政府農漁局生態保育科通報，在澎湖合界左側沙灘，發現2隻死亡鯨豚，由於死亡多時，已無研究價值，岸巡與保育人員合力，就地進行掩埋處理。

由於時序進入冬季漁汛土魠魚洄游的季節，研判死亡的海豚，疑似追食土魠魚而誤觸流刺網等，遭漁民丟棄，隨海潮漂流至合界海灘，但因死亡多時，2頭海豚只有就地掩埋。

澎湖海豚海巡署

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