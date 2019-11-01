親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓唱軍歌惹到誰？陸軍官校校歌 一個理由絕不改詞

原鄉童聲打動世界三大男高音來台 部落音樂難發大財？

2019-11-01 07:54聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

世界三大男高音卡列拉斯，被泰武國小古謠專輯歌聲，及災後重建故事打動來台，日前在屏東進行演出，並與泰武古謠傳唱隊合唱多首曲目，以歌聲紀念八八風災10周年。然而，部落天籟童聲常成為台灣的形象主題曲，但如今部落音樂文化產業能量豐富，卻仍難以大展身手，屏東縣原民處長伍麗華認為，如何透過跨界合作創造規模，並借助主流認同，將原住民文化帶入生活，是發展關鍵。

2009年泰武國小一夕之間，遭八八風災摧毀，2年內歷經4次搬遷，重建之路幾經波折。2011年為了紀念重建完成，泰武國小古謠傳唱隊，陸續錄製「歌開始的地方」、「歌飛過群山」2張專輯，皆奪下金曲獎座。

當年一路伴隨學校重建的校長伍麗華表示，原先學校老師們就用心蒐集超過70首古謠，讓學生透過古謠認識文化、學習族語，並成立古謠傳唱隊，風災後各界伸援手協助重建，危機成了轉機，而張古謠專輯，不僅是紀念，也帶動許多原鄉學校，找回部落古謠，用自己的聲音來唱歌。

不過，原住民的歌曲、舞蹈是台灣瑰寶，也極具文化內涵，並啟發不少部落族人進行音樂及藝術創作，即便部落音樂文化能量豐富，如今難以大展身手。伍麗華認為，部落音樂產業發展，需透過歌手、編曲、作詞、錄音等「跨界合作」形成產業鏈，才能打造出產業規模。而台灣自詡為華人音樂的指標，卻沒有原住民音樂的產業訓練基地，如果能透過輔導將資源串連，肯定能成為厲害的音樂產業。伍舉例屏東排灣族部落創作人卓亞麥，創造多首膾炙人口的歌曲，在跨界合作邀約下，以藍調曲風重釋部落民歌，促成《185上的藍調》專輯完成，更帶給聽眾有別以往的部落音樂體驗。

「原住民產業要成功，得融入主流市場」伍麗華坦白的說，原住民是少數，任何產業發展都需經濟規模，保有文化根本的同時，得到主流文化認同，才是文化產業發展的捷徑。要如何推廣到「好美、好聽、好好看」，得先顛覆印象，當大眾明白原來原住民音樂不只是高山青，原住民的美不只是琉璃珠上的紋路，透過接觸、認識、了解，便能將原住民文化產物，帶進日常生活中。

原民處為打造部落音樂文化產業平台，連續4年舉辦「斜坡上的藝術節」，11月1、2、3日在潮州鎮林後四林公園舉行，過去該地為原漢之間以物易物場域，又被稱為土牛溝，原民處要透過部落歌聲及藝術創作，再一次重現百年前的熱絡互動，促成族群間的文化交流。

屏縣府原民處長伍麗華（右），曾任泰武國小校長，並一路伴隨學校災後重建。記者江國豪...
屏縣府原民處長伍麗華（右），曾任泰武國小校長，並一路伴隨學校災後重建。記者江國豪／攝影
分享
世界三大男高音卡列拉斯，被泰武國小古謠專輯歌聲，及災後重建故事打動來台，日前在屏...
世界三大男高音卡列拉斯，被泰武國小古謠專輯歌聲，及災後重建故事打動來台，日前在屏東進行演出。記者江國豪／攝影
分享
世界三大男高音卡列拉斯，被泰武國小古謠專輯歌聲，及災後重建故事打動來台，日前在屏...
世界三大男高音卡列拉斯，被泰武國小古謠專輯歌聲，及災後重建故事打動來台，日前在屏東進行演出。圖／屏東縣文化處提供
分享

原住民屏東縣八八風災

相關新聞

衛武營舞台地板遭爆是三夾板 館方：升降機完成優化中

2019-10-31 21:51

歌劇院舞台地板三夾板現形？衛武營：升降機裝畢優化中

2019-10-31 23:58

4年百億青創基金 高市：已籌32億

2019-10-31 23:20

屏東牡丹「哭泣湖」 快被外來睡蓮吃掉了

2019-10-31 23:16

熟年好時光 高市圖推創「藝」高齡

2019-10-31 23:11

高煉廠擬引進日月光 石油工會第一分會質疑黑箱

2019-10-31 23:05

高雄空汙嚴重 葉匡時：將出重拳防制

2019-10-31 23:01

王定宇批清淤不如人 高市府：數據錯誤、別製造假新聞

2019-10-31 20:25

屏東有機玫瑰年產值破千萬 農會推入菜做好料

2019-10-31 19:48

南迴電氣化潮州-枋寮12月20日通車 台北到枋寮最快4.5小時

2019-10-31 19:30

影／高市議會衝突 藍綠黨團和主席都說遺憾、譴責暴力

2019-10-31 18:40

搶泰國學生海外教育旅行大餅 墾丁旅宿業端出豐盛菜色

2019-10-31 17:58

葉匡時衝突中完成報告 陸淑美喊「全部交付審查」

2019-10-31 17:29

為增進地質知識而跑 內門「尪仔上天」秘境曝光

2019-10-31 16:49

高市議會藍綠衝突 綠堅持大選後總預算再付委、藍反對

2019-10-31 16:49

廚餘變身天然有機肥 高市環保局每季供2400包免費索取

2019-10-31 16:46

金門藍營立委提名人選「難產」陳玉珍建議黨內初選

2019-10-31 16:45

影／高市總預算審查爆發流血衝突 藍綠打成一團

2019-10-31 16:42

睡蓮強勢占據山中美湖 部落嘆清除難敵繁衍速度

2019-10-31 16:30

影／高市議會藍綠衝突 林宛蓉劉德林掛彩送醫

2019-10-31 16:05

影／高市議會總預算審查 藍綠爆發流血衝突

2019-10-31 15:44

高市議會總預算審查 民進黨議員提早占據主席台

2019-10-31 14:50

榮民節台南榮家慶祝 不忘向蔣公銅像致敬

2019-10-31 14:36

高雄煉油廠舊址擬引進日月光！ 石油第一分會質疑黑箱

2019-10-31 12:27

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

「學姐」黃瀞瑩傳職場性騷擾 柯文哲：已讓雙方隔離

2019-10-31 14:42

影／高市議會總預算審查 藍綠爆發流血衝突

2019-10-31 15:44

衛武營舞台地板遭爆是三夾板 館方：升降機完成優化中

2019-10-31 21:51

傳性騷擾「學姊」黃瀞瑩 北市府顧問劉嘉仁：問心無愧

2019-10-31 14:48

影／單親爸帶3女兒住帆布簡陋屋 義工團動員幫忙蓋房

2019-10-31 09:54

水淹小腿肚！宜蘭「雨太大」部分學校停課

2019-10-31 17:17

頻傳問候訊息給「學姐」黃瀞瑩 劉嘉仁：內容無不尊重

2019-10-31 16:40

最強67歲男保母 16年收托17名孩子

2019-10-31 11:40

台中潭雅神自行車道禁騎電動自行車 明天開始取締

2019-10-31 10:26

布袋滯洪池施工變光電板世界 候鳥不見縣府明起停工

2019-10-31 16:56

高雄煉油廠舊址擬引進日月光！ 石油第一分會質疑黑箱

2019-10-31 12:27

葉匡時衝突中完成報告 陸淑美喊「全部交付審查」

2019-10-31 17:29

基隆嶼封5年重啟 4個月登島6萬人次創4千萬觀光效益

2019-10-31 09:42

影／高市議會藍綠衝突 林宛蓉劉德林掛彩送醫

2019-10-31 16:05

蚊子館停車場變金雞母 彰縣還有4座停車場招標規畫中

2019-10-31 22:04

查新營工業區空汙 環保局查獲2業者最高處2千萬

2019-10-31 17:09

桃園鐵路地下化工程恐致「交通死亡」？環評初審仍過關

2019-10-31 19:13

長輩邀大家打卡免費喝咖啡 大大人奉茶館豐原館開幕

2019-10-31 11:08

萬聖節扮裝搞鬼 小朋友扮柯文哲出沒北市街頭超吸睛

2019-10-31 22:15

基隆比照新北部分紅線開放夜間停車？林右昌：努力研議

2019-10-31 13:46

快儲水！鶯歌、三峽、樹林11月4日停水12小時

2019-10-31 16:54

議員憂潛艦園區成轟炸目標？林右昌：我們本來就是目標

2019-10-31 21:54

1579基北快捷公車通勤族便利 串接兩地商圈、打卡熱點

2019-10-31 12:07

三井台中港outlet到高美濕地免費接駁車明天上路

2019-10-31 15:04

金門藍營立委提名人選「難產」陳玉珍建議黨內初選

2019-10-31 16:45

「學姐」黃瀞瑩驚傳職場性騷擾 顧問劉嘉仁喊冤

2019-10-31 15:56

八里「台版迪士尼」胎死腹中 侯友宜：八仙不會荒廢

2019-10-31 13:52

台灣堯舜禹文化學會教孝道 華夏劇場演給你看

2019-10-31 09:57

立委參選人掀頭份市風雨球場工程議題 市長：都有功勞

2019-10-31 14:29

新埔鎮藝術彩繪六巷 戰鬥巷馬賽克登場

2019-10-31 15:51

6個字賺3萬元！台中新地標中科斜張橋徵名

2019-10-31 13:45

公車新路線213 桃園火車站往返林口長庚更便捷

2019-10-31 20:29

「超乎想像搶手」 台南農產品外銷加拿大 業者加碼採購

2019-10-31 11:29

埔里花卉物流中心即將復活 11月重啟辦全國盆栽展

2019-10-31 14:18

廚餘變身天然有機肥 高市環保局每季供2400包免費索取

2019-10-31 16:46

新竹百年州廳廁所大改造 增設性別友善廁所

2019-10-31 16:50

南迴電氣化潮州-枋寮12月20日通車 台北到枋寮最快4.5小時

2019-10-31 19:30

王定宇批清淤不如人 高市府：數據錯誤、別製造假新聞

2019-10-31 20:25

興大百年校慶「興潮蝶起」 特展3件珍貴絕跡蝴蝶標本

2019-10-31 17:23

黃瀞瑩傳遭性騷擾 柯文哲允全案交勞動局處理

2019-10-31 16:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top