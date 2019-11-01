原鄉童聲打動世界三大男高音來台 部落音樂難發大財？

2019-11-01 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



世界三大男高音卡列拉斯，被泰武國小古謠專輯歌聲，及災後重建故事打動來台，日前在屏東進行演出，並與泰武古謠傳唱隊合唱多首曲目，以歌聲紀念八八風災10周年。然而，部落天籟童聲常成為台灣的形象主題曲，但如今部落音樂文化產業能量豐富，卻仍難以大展身手，屏東縣原民處長伍麗華認為，如何透過跨界合作創造規模，並借助主流認同，將原住民文化帶入生活，是發展關鍵。

2009年泰武國小一夕之間，遭八八風災摧毀，2年內歷經4次搬遷，重建之路幾經波折。2011年為了紀念重建完成，泰武國小古謠傳唱隊，陸續錄製「歌開始的地方」、「歌飛過群山」2張專輯，皆奪下金曲獎座。

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當年一路伴隨學校重建的校長伍麗華表示，原先學校老師們就用心蒐集超過70首古謠，讓學生透過古謠認識文化、學習族語，並成立古謠傳唱隊，風災後各界伸援手協助重建，危機成了轉機，而張古謠專輯，不僅是紀念，也帶動許多原鄉學校，找回部落古謠，用自己的聲音來唱歌。

不過，原住民的歌曲、舞蹈是台灣瑰寶，也極具文化內涵，並啟發不少部落族人進行音樂及藝術創作，即便部落音樂文化能量豐富，如今難以大展身手。伍麗華認為，部落音樂產業發展，需透過歌手、編曲、作詞、錄音等「跨界合作」形成產業鏈，才能打造出產業規模。而台灣自詡為華人音樂的指標，卻沒有原住民音樂的產業訓練基地，如果能透過輔導將資源串連，肯定能成為厲害的音樂產業。伍舉例屏東排灣族部落創作人卓亞麥，創造多首膾炙人口的歌曲，在跨界合作邀約下，以藍調曲風重釋部落民歌，促成《185上的藍調》專輯完成，更帶給聽眾有別以往的部落音樂體驗。

「原住民產業要成功，得融入主流市場」伍麗華坦白的說，原住民是少數，任何產業發展都需經濟規模，保有文化根本的同時，得到主流文化認同，才是文化產業發展的捷徑。要如何推廣到「好美、好聽、好好看」，得先顛覆印象，當大眾明白原來原住民音樂不只是高山青，原住民的美不只是琉璃珠上的紋路，透過接觸、認識、了解，便能將原住民文化產物，帶進日常生活中。