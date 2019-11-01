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舞團疑未裝舞台升降機 衛武營秀圖強調有裝但優化中

2019-11-01 01:40聯合報 記者何定照／台北即時報導

黑潮藝術赴高雄衛武營藝文中心演出，指衛武營歌劇院舞台地板是三夾板，舞台底下未裝舞台升降機。衛武營深夜重申，舞台專業升降設備於啟用前已裝設完成，現正進行功能優化中。

衛武營表示，他們自2018年10月13日開幕，館內各廳院（歌劇院、音樂廳、戲劇院及表演廳）已先後於當年12月底前正式啟用。開幕一年來人潮絡繹不絕，共演出270檔、409場國內外藝術團隊節目、入館參觀超過380萬人次、購票人數可望今年底超過30萬人次。

衛武營說，衛武營持續進行空間及設備優化工程，包括劇場啟用之後，須依照表演團隊及藝術家的實際使用情形、觀眾進場的回饋意見，劇場必須進行優化工程，以維持最佳的營運狀態。

衛武營表示，工程案於2005年行政院核定、歷經多次設計變更、2010年動工、2018年啟用。開放式的空間設計，占地近10公頃，因管理範圍廣大，衛武營啟用後持續進行內外空間及軟硬體設備優化工程。為不影響觀眾及藝術團隊進場，採取分階段優化方式，陸續針對場館安全設施、營運服務設施、設備功能升級等項目進行優化。文化部都編列優化預算，協助衛武營國家藝術文化中心進行各項優化工程。

衛武營說，歌劇院舞台專業升降設備於啟用前已裝設完成，這套專業設備為全自動控制的精密機械，但因為是2012年時依原設計發包，迄今已歷時8年以上。為加強展現功能，進一步提升安全係數，目前持續進行測試調校作業。後續將依最新標準進行安全監測評估，並配合表演團隊進館時程，選擇劇院空檔期間，協調廠商進場施工。完成後整體啟用舞台專業設備，以符當代劇場營運需求。

衛武營表示，舞台專業升降設備於啟用前已裝設完成，現正進行功能優化中。圖／衛武營提...
衛武營表示，舞台專業升降設備於啟用前已裝設完成，現正進行功能優化中。圖／衛武營提供
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衛武營表示，舞台專業升降設備於啟用前已裝設完成，現正進行功能優化中。圖／衛武營提...
衛武營表示，舞台專業升降設備於啟用前已裝設完成，現正進行功能優化中。圖／衛武營提供
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衛武營歌劇院劇場

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