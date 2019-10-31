驚爆！衛武營舞台地板竟是三夾板 舞團憂塌陷

2019-10-31 21:51 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



黑潮藝術指一般劇院舞台底下應有舞台升降機，地板為奧勒岡橡木。圖／黑潮藝術提供 分享 facebook

表演藝術團體驚爆高雄衛武營藝文中心歌劇院舞台地板竟是三夾板！黑潮藝術日前邀德國斯圖加特芭蕾舞團赴高雄衛武營演出，在即將演出之際才發現舞台竟非正規劇院多會用的實心「奧勒岡橡木」，而是載重有限的三夾板，質疑如此非常不安全，「百人舞團加上布景重量，萬一舞台垮了怎麼辦？」

黑潮藝術日前邀國際著名的斯圖加特芭蕾舞團赴高雄衛武營演出《羅密歐與茱麗葉》，評價甚佳。但演出後黑潮藝術在臉書粉絲專頁指出，他們依芭蕾舞團在劇院演出慣例，請人在舞台地板鋪「舞蹈彈性地板」，再鋪一層更軟的「Marley －舞蹈地板」，完工後卻在側台發現多出「高一點高度」的怪東西，一看竟然是三夾板。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

黑潮藝術受訪表示，他們納悶三夾板本應是一般施工前期隨釘隨拆的爛東西，怎會多釘在這。問了現場工作人員才知，這是因為歌劇院整片舞台地板本來就都是三夾板，黑潮另鋪的兩層舞蹈地板因不會鋪到側台，產生落差，才讓歌劇院「三夾板」舞台地板曝光。

黑潮藝術說，現場工作人員告訴他們，舞台地板會暫時先用三夾板，是因底下還沒裝舞台升降機，等於是未完工狀態。但因已開幕要演出，才先用三夾板封起來。現場工作人員還說，沒裝舞台升降機，是因相關廠商倒閉，未來會不會裝，還是個問題，因此此獨樹一格的「三夾板舞台地板」會維持多久，也還未知。

「劇院沒弄好，怎麼敢開幕？」黑潮藝術說，所有劇院的表演舞台，都有升降功能，一般至少要能下降兩層樓高，讓道具、布景卸出貨櫃，再升至舞台。舞台地板則多為實木的奧勒岡橡木，這樣才能有足夠的承重力。沒想到衛武營因遲遲未裝升降機，就先用三夾板暫時「擋」著。他們質疑，但這樣「演出人員安全」難道要「塌了再說」？

衛武營表示，衛武營以提供演出者安全工作環境為最高準則，歌劇院主舞台升降設備於啟用前已裝設完成，總載重可承重128公噸，設有安全插梢，可保護人員及布景安全。不過這因是2012年就設計發包，為加強展現功能、提升安全係數，將陸續於表演檔期的空檔進行主舞台升降優化工程，目前因此暫時鋪設適合的板材使舞台面更平整。

衛武營說，等完成優化工程後，將提供效率更佳的舞台升降效果，以符當代劇場營運需求及確保演出完美呈現。他們也說，歌劇院舞台安裝廠商為「亞翔工程股份有限公司」，舞台控制系統商為奧地利「Waagner-Biro Austria Stage Systems AG」公司，兩家廠商均正常營運，無倒閉情事。

至於有觀眾反映舞者在跳躍或移動靠近舞台中央的地板產生聲響，衛武營說，當日演出使用的Garriets木質舞蹈彈性地板，為斯圖加特芭蕾舞團在德國使用之相同廠牌。該木質彈性舞蹈地板原廠設計有約兩公分中空空間，舞者跳躍時產生共振聲響為正常現象。