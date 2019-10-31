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王定宇批清淤不如人 高市府：數據錯誤、別製造假新聞

2019-10-31 20:25聯合報 記者蔡孟妤／即時報導

民進黨第6選區現任立委王定宇。 圖／聯合報系資料照片
民進黨第6選區現任立委王定宇。 圖／聯合報系資料照片
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台南市立委王定宇今發臉書說，過去高雄市政府歷年清淤的公里數、噸數，前市府都是4、5千公里，高雄市長韓國瑜的數字都不如人。高雄市政府表示，王定宇跨區關心高雄，卻錯誤引用數據，高市府鄭重澄清，也請民進黨立委不要製造假新聞。高雄市今年1月至9月清疏長度3229公里，清疏量86.2萬噸，比去年全年多出一倍以上。

王定宇說，首先，把「清淤3000公里」當成政績，這是把政府「例行性工作」搶來攬功，乾脆把垃圾車收的噸數、警察巡邏的公里數也拿來當政績吧！不兌現自己的政見，反而拿例行性工作當政績，這是投機取巧。

再來，看看過去歷年清淤的公里數、噸數，前市府都是4、5千公里，韓國瑜的數字也都不如人，請問這樣拿來自誇當政績，丟不丟人呢？而且2019年的清淤計畫還是陳菊市府時期擬定的，真的是台語俗語說「點破就不值錢」。

高雄市政府表示，王定宇跨區關心高雄，卻錯誤引用數據，恐造成誤會，高市府鄭重澄清，也請民進黨立委不要製造假新聞。高雄市今年1月至9月清疏長度3229公里，清疏量86.2萬噸，比去年全年多出一倍以上，以清淤量即可了解工程工程執行徹底與否的差異，而從現場畫面會説話，即可知道溝渠下水道阻塞多麽嚴重！

高雄市政府表示，依據統計，高雄包含側溝、雨水下水道、中小排和區排，105年清疏長度4439公里，清疏量40.4萬噸；106年清疏長度5152公里，清疏量41.6萬噸；107年清疏長度5445公里，清疏量42.9萬噸，今年才至9月清淤重量就已加倍，至於長度還會持續増加，清淤認真當然不必草率充數字。

高雄市王定宇韓國瑜

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