屏東有機玫瑰年產值破千萬 農會推入菜做好料

2019-10-31 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



玫瑰花不只觀賞也能入菜做好料！屏東縣有機玫瑰種植面積19公頃，為全台最大規模，年產值超過千萬元，過去玫瑰多半作為化妝品、保養品的製作原料，現在九如鄉農會為推廣有機玫瑰產業，結合當地農特產，設計出一系列玫瑰料理。九如鄉農會總幹事龔泰文說，未來將要進一步結合食農教育，發揚玫瑰花價值。

台灣有機玫瑰種植地區，遍布南投埔里、屏東九如等地，其中以屏東縣規模最大。九如鄉農會為推廣有機玫瑰，結合在地農產，透過農會家政班媽媽的好手藝，把有機玫瑰、檸檬、香蕉、南瓜、小黃瓜等作物結合，製成壽司、披薩等好料。像是玫瑰披薩，在餅皮製作時，將玫瑰花與麵粉揉再一起發酵，餅皮烘烤完成後，塗上厚厚一層玫瑰醬，再撒上細小的檸檬皮，能避免苦澀又增添香氣。

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龔泰文表示，過去玫瑰多半提供作為化妝品、保養品的製作原料，像是精華液等，研究發現食用有機玫瑰，有促進新陳代謝、消炎等效果，對身體有所助益；另外，也能將新鮮玫瑰花辦泡茶飲用，採用本土有機玫瑰，比使用進口乾燥玫瑰，更能避免食安疑慮。九如鄉農會，未來還要進一步，結合食農教育前進校園中，讓九如鄉當地的國中、國小學生，都試著學用玫瑰做菜，進而啟發在地的孩子們，對於地方農產的想像與興致，並發揚有機玫瑰的運用價值。