南迴電氣化潮州-枋寮12月20日通車 台北到枋寮最快4.5小時
2019-10-31 19:30
聯合報 記者潘欣中
／屏東縣即時報導
全台環島鐵路網目前僅屏東縣潮州站到台東縣知本站間尚未電氣化，南迴鐵路電氣化工程已近尾聲，台鐵宣布潮州站至枋竂站於12月20日先行通車；枋寮站為南迴鐵路首發站，電氣化通車後，枋寮到新左營間列車將由現行30列次增加為60列次，區間快車增加22班，可大幅減少轉乘高鐵時間，並成為西部幹線普悠瑪列車的終點站。
台鐵表示，這次改點最大亮點是111、136列次的普悠瑪及129次、168列次的自強號，均由潮州鎮延駛至枋寮站，屆時111列次普悠瑪上午8時從台北南港站發車，只要4個半小時就到達枋寮站，下午2時半再從枋寮北返；枋寮吳姓居民說，現在從枋寮到高雄左營換搭高鐵到台北，等車加轉車要耗費逾3小時，未來會考慮換搭普悠瑪，省掉轉車麻煩。
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因應環島鐵路屏東線潮州至枋寮站電氣化年底將通車，台鐵今天在枋寮車站舉行防災演練，狀況想定有旅客誤乘莒光號班次，列車長查票時，旅客心生不滿並怒罵列車長，臨時起意在車廂內點燃背包內裝有汽油的寶特瓶，扔向走道造成車廂起火冒出濃煙，有旅客遭受灼傷及嗆傷；另假設施工怪手進行排水溝疏濬工程，碰觸電車線設備造成跳電，區間車停留在東海站，無法行駛。
台鐵高雄運務段表示，演練內容除了人員校閱、搶修器材檢閱外，包括災害事故通報、制伏縱火人、引導旅客疏散及受傷旅客處理、成立緊急應變小組及前進指揮所、施工機具碰觸電車線的處理、出動救援機車、電力搶修演練、提供旅客事故、轉乘資訊及發布新聞及善後處理及復原。
高雄運務段說，演練結合台鐵局運務、工務、機務、檢車、電務、電力、警務與枋寮消防隊、枋寮醫院等單位，動用鐵路車輛、路警車、救護車、消防車等防災演練，是強化區域聯防力量的共同機制，增進該區與其他救災單位溝通聯繫，能迅速展開救援及復原工作，使災害減至最低程度。
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