高市議會衝突 藍綠黨團和主席都說遺憾、譴責暴力
2019-10-31 18:40
聯合報 記者楊濡嘉
／高雄即時報導
高雄市議會藍綠衝突，下午5時5分結束，今天的主席高雄市副議長陸淑美、國民黨團、民進黨團都表示遺憾，藍綠都譴責暴力，民進黨團仍指副市長葉匡時的約一分鐘的總預算報告不適法，付委是無效的。國民黨團則強調今天的付委都按議事規則進行，一切合乎規定，黨團總召曾俊傑說，大家都是輸家，藍綠都有人受傷，這是市民所不樂見。，
陸淑美說，今天議事這樣進行，國民黨團和她都覺得很遺憾，韓國瑜是依法請假，也有代理的副市長葉匡時，很希望依法律的程序把今天的議程完成，今天是預算付委，但民進黨議員一直占著主席台杯葛，讓議事無法進行，非常遺憾。
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她表示，民進黨團總召韓賜村有與國民黨團協商，可是協商回去之後無法制止民進黨的一些議員。
對於民進黨團所說，明年1月11 日、韓國瑜銷假之後，總預算再來付委，陸淑美表示，希望能儘快審查預算，明年一月一日就可以執行全部預算內容，如果要等到明年再審，很多市政建設和預算的執行勢必延宕，相信市民應該不樂見這樣的情況。
今天的衝突中，不少議員受傷，陸淑美說她也被推倒，鼻子也受傷，很遺憾今天發生這樣的事情，還要動用警衛來維持議事廳的秩序，她感到非常的遺憾。
國民黨議員劉德林的傷口縫了五針，議會散會後，國民黨議員趕去探望；民進黨林宛蓉有腦震盪之虞，要住院觀察，民進黨議員也趕去探視。國民黨議員李雅芬的血壓飆到190，市府派到議會的醫療人員趕忙為她量血壓，讓她休息。
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