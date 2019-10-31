高市圖推動創意高齡饗宴 打造熟年好時光

2019-10-31 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



高雄市立圖書館推動創意高齡饗宴「熟年好時光」系列活動，11月2日至12月1日在總館舉辦一系列創意高齡講座、電影欣賞、劇場體驗、音樂治療、繪本創作、聲音採集等活動，帶熟年長輩及所有關心高齡議題的民眾，透過參與多元藝術活動，持續發揮創造力參與社會實踐。

高市圖館長潘政儀指出，高齡社會是台灣社會面臨的重要議題，每個人都會經歷年齡增長，個人和社會要用什麼樣的態度去面對？為了陪伴讀者跨越年齡刻板印象，以優雅的步伐邁向熟齡生活，高市圖從11月開始與創意高齡媒體《安可人生》雜誌攜手合作，導入近年來國內外火紅的「創齡」概念，以藝術作為媒材，帶領每個人挖掘自身的潛力，重新探討變老的意義。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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高市圖以電影作為素材，透過《桃姐》、《多桑的待辦事項》等精選影片，探討養老照護、臨終關懷，搭配館藏書目，以書影並用的型態探索老年議題；並透過戲劇體驗，讓熟年朋友感受身體與空間的關係等。熟年生活是多元又充滿潛力的，不只是關注健康養生，藝文能量也可以帶來充足的精神養分。

系列活動還包括創意高齡講座，透過國內外創齡案例的分享，帶領讀者進入創意高齡的世界。其實繪本並非只是童書，熟年階段欣賞繪本，更能品味另一番人生情懷，高市圖特別規劃熟年繪本培訓工作坊，讓熟年朋友結合生命經驗，創作屬於自己的繪本作品。

除了提供讀者豐富的創齡活動外，高市圖也為館員辦理創意高齡與服務設計工作坊，鼓勵館員運用服務設計作為實踐工具，為未來打造更理想的圖書館高齡服務。各分館也針對在地社區特色開辦許多樂齡課程，像是桌遊、手工藝等，讓熟年朋友們可依自身興趣有更多元的活動選擇。活動詳情可上高市圖官網https://ppt.cc/fejuAx查詢。