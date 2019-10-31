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搶泰國學生海外教育旅行大餅 墾丁旅宿業端出豐盛菜色

2019-10-31 17:58聯合報 記者潘欣中／屏東即時報導

泰國國際學校近年把教育旅行拉到海外蔚為風潮，屏東縣政府配合中央推動新南向政策並開拓學生教育旅行商機，邀泰國2所國際學校教職員來屏東體驗，深度走訪海生館、墾丁森林遊樂區、龍磐公園等地，並邀旅宿業召開國際教育研學發展會議，墾丁旅宿業為抓住潛力無窮的新商機，也端出結合人文、地理、科普的研學課程大餐；泰方表示，屏東真得有吸引力。

受邀來屏東體驗的泰國中華國際學校和威爾斯國際學校，是泰國具指標性的學校，包括校長在內的24名教職員，縣府規劃農業、 文化、歷史、生態等5天4夜教育體驗行程，除了教職人員在教育上交流意見，並安排大鵬灣國家風景區、福灣巧克力、華僑市場、東港東隆宮、車城福安宮、四重溪溫泉、海生館、鹿境梅花鹿生態園區等深度體驗之旅，還邀旅宿業召開國際教育研學發展會議。

縣府交通旅遊處長黃國維說，「屏東」是本非常有趣的故事書，也是百科全書，爭取各國學校舉辦海外教育旅行選擇屏東，帶動體驗風潮，以建立口碑拓展國際市場；小墾丁度假村總經理張福生說，墾丁生態資源豐富，小墾丁是星野村暨生態村品牌，以教育性、趣味性與啟發性為核心精神，設計天體科普教育、攀樹、食農教育、競技飛盤、夜探貓頭鷹、螢火蟲與陸蟹等共學課程，適合海外教育遊學。

威爾斯國際學校創辦人張耀浪說，該校是全英語學校，師資來自20多國，有上千名學生，涵蓋幼兒園到大學，因為學生來自28國，為增加學生國際視野，每年都會安排中小學生出國研學旅行；泰國有200所頗具規模的國際學校，都在推海外研學，以台灣的教育和觀光業的軟實力，提出精彩豐富的研學課程，搭配戶外動態教育理念，真得很有吸引力，值得台灣各級政府努力深耕。

屏東縣政府配合中央推動新南向政策並開拓學生教育旅行商機，邀泰國2所國際學校教職員...
屏東縣政府配合中央推動新南向政策並開拓學生教育旅行商機，邀泰國2所國際學校教職員來屏東，在東港福灣巧克力店了解巧克力製作過程。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府配合中央推動新南向政策並開拓學生教育旅行商機，邀泰國2所國際學校教職員...
屏東縣政府配合中央推動新南向政策並開拓學生教育旅行商機，邀泰國2所國際學校教職員來屏東，在車城四重溪溫泉公園體驗泡腳樂。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府配合中央推動新南向政策並開拓學生教育旅行商機，邀泰國2所國際學校教職員...
屏東縣政府配合中央推動新南向政策並開拓學生教育旅行商機，邀泰國2所國際學校教職員來屏東體驗，聽取東港東隆宮的牌樓介紹。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府泰國墾丁

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