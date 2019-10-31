搶泰國學生海外教育旅行大餅 墾丁旅宿業端出豐盛菜色
2019-10-31 17:58
聯合報 記者潘欣中
／屏東即時報導
泰國國際學校近年把教育旅行拉到海外蔚為風潮，屏東縣政府配合中央推動新南向政策並開拓學生教育旅行商機，邀泰國2所國際學校教職員來屏東體驗，深度走訪海生館、墾丁森林遊樂區、龍磐公園等地，並邀旅宿業召開國際教育研學發展會議，墾丁旅宿業為抓住潛力無窮的新商機，也端出結合人文、地理、科普的研學課程大餐；泰方表示，屏東真得有吸引力。
受邀來屏東體驗的泰國中華國際學校和威爾斯國際學校，是泰國具指標性的學校，包括校長在內的24名教職員，縣府規劃農業、 文化、歷史、生態等5天4夜教育體驗行程，除了教職人員在教育上交流意見，並安排大鵬灣國家風景區、福灣巧克力、華僑市場、東港東隆宮、車城福安宮、四重溪溫泉、海生館、鹿境梅花鹿生態園區等深度體驗之旅，還邀旅宿業召開國際教育研學發展會議。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
縣府交通旅遊處長黃國維說，「屏東」是本非常有趣的故事書，也是百科全書，爭取各國學校舉辦海外教育旅行選擇屏東，帶動體驗風潮，以建立口碑拓展國際市場；小墾丁度假村總經理張福生說，墾丁生態資源豐富，小墾丁是星野村暨生態村品牌，以教育性、趣味性與啟發性為核心精神，設計天體科普教育、攀樹、食農教育、競技飛盤、夜探貓頭鷹、螢火蟲與陸蟹等共學課程，適合海外教育遊學。
威爾斯國際學校創辦人張耀浪說，該校是全英語學校，師資來自20多國，有上千名學生，涵蓋幼兒園到大學，因為學生來自28國，為增加學生國際視野，每年都會安排中小學生出國研學旅行；泰國有200所頗具規模的國際學校，都在推海外研學，以台灣的教育和觀光業的軟實力，提出精彩豐富的研學課程，搭配戶外動態教育理念，真得很有吸引力，值得台灣各級政府努力深耕。
留言