婦聯會克服資產凍結困境 雷倩贈巴士照顧高雄榮民

2019-10-31 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



今天是蔣公誕辰紀念日也是榮民節，高雄市岡山榮民之家今天慶祝第41屆榮民節，婦聯會主任委員雷倩南下參加慶祝活動，且代表婦聯會贈送一輛價值270萬的中型巴士給榮家運用，造福岡山榮家長輩。

岡山榮家目前照顧近700名長輩，逾半數超過85歲，更有9人是百歲人瑞。榮家今天舉辦榮民節慶祝暨新車贈送儀式，岡山榮家今天籌備多項活動，精彩活動包括打擊樂團、宏欣幼兒園唱跳表演等活動，婦聯會主委雷倩與高雄市議長許崑源夫人林絲娛等貴賓雲集。

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在眾人見證下，婦聯會購買的中型巴士送抵岡山榮家，今日由主委雷倩代表捐贈。雷倩說，蔣宋美齡創立的婦聯會成立69年，本來就是以照顧榮民、榮眷為出發點，即使面臨黨產會凍結資產，最後仍克服困難捐贈交通車，希望日後榮家長輩外出更便利。