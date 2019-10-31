葉匡時衝突中完成報告 陸淑美喊「全部交付審查」

2019-10-31 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄即時報導



高雄市政府總預算今下午3點起交付市議會審議，但藍綠爆發流血衝突，導致議事僵持近2個小時，到近下午5點時，議會警衛和國民黨議員再度入場上台，將民進黨議員拉下，葉匡時並在國民黨議員護衛下念了幾句預算報告，副議長陸淑美隨後喊「全部交付審查！」結束議程。

民進黨議員今下午2點半不到就拿著道具霸占主席台，想讓議事無法進行。國民黨議員進場後，與民進黨議員爆發衝突，多人被推倒，還有藍營議員頭破流血，副議長陸淑美因此動用警察權，但警衛仍多次制止無效。

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陸淑美一度宣布休息，民進黨則仍死守主席台，民進黨議員林智鴻嗆「要戰就戰到底，民進黨團沒在怕！」眾人並齊喊「韓假結束，再審預算！」

下午4點左右，警衛數度上台請民進黨議員下台但沒用；4點40分左右，3名副市長再度入場；近下午5點時，議會警衛和國民黨議員也入場，並齊上前要把民進黨議員拉下主席台，國民黨議員高喊「我們要開會！」民進黨女議員們則抱著主席台不放。

陸淑美宣布「準備開會！」但民進黨仍高喊「沒有市長、沒有預算」。國民黨議員黃香菽拿出議事槌給陸淑美，陸淑美在主席台的擁擠人群中垂下槌子，並請市府報告預算，葉匡時衝上台報告預算，國民黨議員包圍護住，但民進黨試圖衝入阻止，葉匡時就在混亂的場面中，急急念了報告書。

但民進黨議員仍不斷干擾，陸淑美說，如果不聽葉匡時報告，那繼續議事程序，各議員也都有書面報告。國民黨議員群起鼓掌，認為葉匡時完成任務。但民進黨高喊「無效」。