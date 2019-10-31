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高市議會藍綠衝突 綠堅持大選後總預算再付委、藍反對

2019-10-31 16:49聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市議會藍綠衝突，主席副議長陸淑美宣布休息不久，民進黨團總召韓賜村出議事廳再回場，拿起麥克風說，跟國民黨團協商，等總統大選之後，高雄市的總預算再交付審查，但是國民黨團不同意。韓賜村講話時，國民黨議員陳麗娜、黃紹庭上前抗議民進黨議員違反議場規則，自帶麥克風進議事廳，民進黨邱俊憲即把麥克風拿下來放在座位上。

陳麗娜、黃紹庭和民進黨議員互槓，各喊各的，隨後陳、黃也離開議事廳到黨團開會，民進黨議員站在主席台上不退場。

高雄市議會藍綠衝突，民進黨團總召韓賜村（拿麥克風者）表示，等總統大選之後，高雄市...
高雄市議會藍綠衝突，民進黨團總召韓賜村（拿麥克風者）表示，等總統大選之後，高雄市的總預算再交付審查。記者楊濡嘉／攝影
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民進黨國民黨陳麗娜

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