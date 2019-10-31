為增進地質知識而跑 內門「尪仔上天」秘境曝光
2019-10-31 16:49
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
「2019年地質知識傳遞」活動今天起跑，30幾名跑者從高雄阿公店水庫啟程，沿途行經田寮月世界與內門「尪仔上天」等惡地地形，之後轉往台南龍崎，跑者們要花4天時間從高雄月世界地形抵達南投921地震破碎帶，預計11月3日抵達南投竹山舉辦千人大會師。
經濟部中央地質調查所舉辦「2019年地質嘉年華」，其中一項是地質知識傳遞路跑。主辦單位指出，路跑活動涵蓋中部以下特殊地質環境，沿途安排高雄燕巢、台南龍崎、雲林北港、嘉義草嶺地質生態公園、南投車籠埔斷層保存園區等地，最後抵達南投縣消防署訓練中心，重點行程路跑，其餘行程靠車子接駁。
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今天上午7點，工作人員與長跑成員從阿公店水庫出發，沿途經過田寮月世界地形與二仁溪曲流，並在中午時分抵達擁有「尪仔上天」特殊地形的內門山南宮，社區居民在廟埕迎接，跑者們邊休息邊聽導覽，休息片刻後搭車轉往台南龍崎。
山南宮主委卓進士指出，雁門煙雨是清朝台陽八景之一，泥岩惡地因風雨沖蝕形成寸草不生的險峻群峰，「尪仔上天」位於二仁溪中段，因出現許多猶如尪仔的小人偶得名，山南宮緊鄰此處景點，建廟歷史可至300多年前。
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