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「沒市長沒預算！」高市議會總預算審查 藍綠爆流血衝突

廚餘變身天然有機肥 高市環保局每季供2400包免費索取

2019-10-31 16:46聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市環保局將回收的堆肥廚餘，發酵製成可再利用天然有機肥，無毒並具有提供肥份或土壤改良功能，是作為土壤改良或園藝植物栽培使用的沃土。環保局表示，有機肥除提供高雄市各公立學校及機關等領用外，並特別開放免費名額提供市民試用，以採取網路申請登記領用，原則上每季提供2400包，每人每次限領2包，1包5公斤，額滿為止。

環保局廢棄物管理科長曾啟清表示，「廚餘再利用成品宣導暨市民領用登記網站」https://kitchenwaste.ksepb.gov.tw/，提供高雄市民在網站線上登記免費領用廚餘再利用成品「雄好肥」，每個市民可每3個月線上申請登記領用1次，每次以2包為限，宣導及鼓勵市民朋友做好廚餘回收，並推廣廚餘再利用去化通路。

有意領用廚餘再利用成品的市民，可於每年2、5、8、11月的15日起至該月月底期間，在網站申請領用登記。並分別於每年3、6、9及12月的每周四上午9點至12點及下午1點至4點，開放領取，領取時請攜帶國民身分證或戶口名簿，至大社廚餘廠或彌陀廚餘廠領取。

環保局說，因廚餘再利用成品，從製作發酵至熟成需約3至4個月，所以每季提供市民免費領用的數量有限，原則上每季提供免費領用數量以2400包為限，線上登記額滿為止。高雄市各公立學校、機關及議會等單位，如有需求也可向環保局提出申請領用。

高雄市民可在網站線上登記免費領用廚餘再利用成品「雄好肥」。圖／高雄市環保局提供
高雄市民可在網站線上登記免費領用廚餘再利用成品「雄好肥」。圖／高雄市環保局提供
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民眾到高雄市環保局彌陀廚餘廠，領用廚餘再利用成品。圖／高雄市環保局提供
民眾到高雄市環保局彌陀廚餘廠，領用廚餘再利用成品。圖／高雄市環保局提供
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廚餘高雄市身分證

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