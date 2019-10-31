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金門藍營立委提名人選「難產」陳玉珍建議黨內初選

2019-10-31 16:45聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

2020立委選舉迄今僅剩下73天，離島金門到目前為止，到底由誰出線代表國民黨出馬參選，至今仍「懸而未決」，國民黨籍立委陳玉珍今天主動表示，陳玉珍呼籲建立黨內民主機制，開大門、走大路，以公平、 公開、 公正原則辦理國民黨金門黨內立委初選。

日前國民黨金門縣黨部主委因人事異動，引發有資深黨員李志鴻因不滿主委石兆琘在上屆縣長選舉時支持敵對陣營，選在石兆琘上任的第一天到黨部撒冥紙抗議，石兆琘認為李「觸霉頭」，一時氣不過而出手打人，此事引起各界高度關注。

陳玉珍今天主動表示，為求和諧、團結，同時建立起長遠的體制與規範，她宣布放棄比照同時期當選的彰化柯呈枋立委、台中沈智慧立委現任優先提名的慣例，建議國民黨金門黨部應開大門、走大路，今後任何政治性的選舉都應以民意為依歸，而不是以現任者為優先，用公開、公平、公正的原則，透過黨內民主程序辦理初選遊戲規則，由初選獲勝者代表國民黨參加大選。

陳玉珍指出，對於過去的選舉紛爭，大都是因私心作祟，及欠缺嚴謹完善的制度和規範而起，她希望從自己做起，團結黨內同志一起走向改革的路，除舊佈新，以建立健全完善的黨內民主機制，讓黨員同志們有所遵循、依據，真正團結一心，選賢與能。

對於陳玉珍的表態，縣黨部主委石兆瑉給予高度的肯定，他說，「非常好，從政的同志有這樣的心胸」真的很值得嘉許，石兆瑉指出，已將初選的機制提報黨中央，黨中央也同意了，明天就會正式登報讓黨內同志來登記，屆時在進行協商，看要民調或是初選，但由於剩下的時間很有限，會協商一個大家都認可的公正公開的方式。

對於陳玉珍的表態，國民黨金門縣黨部主委石兆瑉給予高度的肯定，他說，「非常好，從政...
對於陳玉珍的表態，國民黨金門縣黨部主委石兆瑉給予高度的肯定，他說，「非常好，從政的同志有這樣的心胸」真的很值得嘉許，也樂觀其成。記者蔡家蓁／攝影
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國民黨籍立委陳玉珍今天主動表示，呼籲建立黨內民主機制，開大門、走大路，以公平、 ...
國民黨籍立委陳玉珍今天主動表示，呼籲建立黨內民主機制，開大門、走大路，以公平、 公開、 公正原則辦理國民黨金門黨內立委初選。圖／陳玉珍立委服務處提供
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國民黨陳玉珍2020立委選舉2020選舉金門縣立委

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