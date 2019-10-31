親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不是真心挺台？從美國國會運作回應「疑美論」

影／高市總預算審查爆發流血衝突 藍綠打成一團

2019-10-31 16:42攝影中心 記者劉學聖／高雄即時報導

高雄市年度總預算今天下午交付市議會審議，民進黨議員有備而來，不但先拿著道具霸占主席台，企圖讓議事無法進行。國民黨議員進場後，立即與民進黨議員爆發衝突，雙方互不相讓要奪回主席台，造成多人被推倒，國民黨議員劉德林在推擠右眉被桌角劃傷頭破流血，副議長陸淑美動用警察權，並宣布暫停開會，才讓場面暫時回穩。

高市議會下午審議市府總預算，但民進黨揚言沒看到市長就不審、沒預算。民進黨議員2點半不到，就人手拿著一隻「慘叫雞」玩具，及「面對市民」、「接受質詢」、「沒有市長」、「沒有預算」等牌子，占領主席台，不讓議事進行，並高喊「沒有市長、沒有預算、沒有付委」。陳致中指葉匡時是假代理市長，只是副市長、韓個人職務代理人，不等於代理市長要負起完全政治責任。

國民黨議員3點20分後陸續進入議事廳，副議長陸淑美宣布開會時間已到，國民黨總召曾俊傑並率先跳上主席台搶下民進黨議員的牌子，之後國民黨議員群起反攻，把民進黨議員拉下，結果拉扯之間，有議員高喊「流血了」，國民黨議員劉德林在衝突中撞到頭流血，還有多人被推倒在地，尖叫、衝突不斷，場面相當混亂。陸淑美因此宣布動用警察權，把所有議員拉開，但仍無法阻止藍綠議員衝突，民進黨議員則喊「沒有市長、沒有預算！」互不相讓。

高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席...
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席台，癱瘓議事進行，國民黨議員進場後與民進黨議員爆發衝突，雙方打成一片。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市議會今天進行定期會總預算交付審查，國民黨議員進場後與民進黨議員爆發衝突，國...
高雄市議會今天進行定期會總預算交付審查，國民黨議員進場後與民進黨議員爆發衝突，國民黨議員劉德林在圖中推擠前還尚未受傷，疑似撞擊桌角造成右眉傷口。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席...
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席台，癱瘓議事進行，國民黨議員進場後與民進黨議員爆發衝突，雙方打成一片。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市議會今天進行定期會總預算交付審查，國民黨議員進場後與民進黨議員爆發衝突，國...
高雄市議會今天進行定期會總預算交付審查，國民黨議員進場後與民進黨議員爆發衝突，國民黨議員劉德林在圖中推擠前還尚未受傷，疑似撞擊桌角造成右眉傷口。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席...
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席台，癱瘓議事進行。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市議會今天進行定期會總預算交付審查，國民黨議員進場後與民進黨議員爆發衝突，混...
高雄市議會今天進行定期會總預算交付審查，國民黨議員進場後與民進黨議員爆發衝突，混亂中多人被推倒，國民黨議員劉德林在推擠中掛彩，血染白色襯衫，被帶出送醫。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席...
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席台，癱瘓議事進行，國民黨議員進場後與民進黨議員爆發衝突，雙方打成一片。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席...
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席台，癱瘓議事進行，國民黨議員進場後與民進黨議員爆發衝突，雙方打成一片。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席...
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席台，癱瘓議事進行，國民黨議員進場後與民進黨議員爆發衝突，雙方打成一片。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席...
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席台，癱瘓議事進行，國民黨議員進場後與民進黨議員爆發衝突，雙方打成一片。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席...
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席台，癱瘓議事進行。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席...
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席台，癱瘓議事進行。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席...
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席台，癱瘓議事進行，國民黨議員進場後與民進黨議員爆發衝突，雙方打成一片。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市議會今天進行定期會總預算交付審查，國民黨議員進場後與民進黨議員爆發衝突，混...
高雄市議會今天進行定期會總預算交付審查，國民黨議員進場後與民進黨議員爆發衝突，混亂中多人被推倒，國民黨議員劉德林在推擠中掛彩，血染白色襯衫。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席...
高雄市長韓國瑜請假拚大選，高雄市議會定期會總預算今天交付審查，民進黨議員霸占主席台，癱瘓議事進行。記者劉學聖／攝影
分享
高雄市議會今天進行定期會總預算交付審查，國民黨議員進場後與民進黨議員爆發衝突，混...
高雄市議會今天進行定期會總預算交付審查，國民黨議員進場後與民進黨議員爆發衝突，混亂中多人被推倒，國民黨議員劉德林在推擠中掛彩，血染白色襯衫，被帶出送醫。記者劉學聖／攝影
分享

民進黨國民黨警察

相關新聞

高市議會藍綠衝突 林宛蓉劉德林掛彩送醫

2019-10-31 16:05

高市議會總預算審查 藍綠爆發流血衝突

2019-10-31 15:44

高市議會總預算審查 民進黨議員提早占據主席台

2019-10-31 14:50

為增進地質知識而跑 內門「尪仔上天」秘境曝光

2019-10-31 16:49

高市議會藍綠衝突 綠堅持大選後總預算再付委、藍反對

2019-10-31 16:49

廚餘變身天然有機肥 高市環保局每季供2400包免費索取

2019-10-31 16:46

金門藍營立委提名人選「難產」陳玉珍建議黨內初選

2019-10-31 16:45

睡蓮強勢占據山中美湖 部落嘆清除難敵繁衍速度

2019-10-31 16:30

榮民節台南榮家慶祝 不忘向蔣公銅像致敬

2019-10-31 14:36

高雄煉油廠舊址擬引進日月光！ 石油第一分會質疑黑箱

2019-10-31 12:27

金門老兵謝孝德尋舊作 如願重見「精神堡壘」

2019-10-31 00:30

「萬丹公道伯」 調解近萬筆

2019-10-31 00:05

高雄首座市民參與改造 汕頭公園啟用

2019-10-31 00:05

雄愛旺來套票 搭公車做公益

2019-10-31 00:04

高市總預算今付委 議會山雨欲來

2019-10-30 23:11

恆春洋蔥採收機械化 明年啟動 可省近半人工成本

2019-10-30 23:08

日本海軍第六燃料廠16處列歷史建築 總辦公廳古蹟審查

2019-10-30 19:19

洩密遭判撤職 菊市府前環保局長李穆生：尊重判決

2019-10-30 18:21

綠要韓國瑜銷假報告預算 藍黨團：停止抹黑回歸市政

2019-10-30 17:58

大陸來台文化統戰演出？ 高市文化局：民辦、花媽執政時就有

2019-10-30 17:25

公道伯是你？他22年來調解萬丹鄉近萬筆案件

2019-10-30 16:31

高雄推台灣好行套票 明年1月底前購買最低5折

2019-10-30 16:10

向議會報告總預算 陳致中駁葉匡時：胡亂解釋地制法！

2019-10-30 15:49

高雄青年創業推動聯盟成立 平台整合資源一條龍服務

2019-10-30 13:54

高雄輪渡站新建躉船 今年底啟用

2019-10-30 13:03

高雄綠議員杯葛預算 國民黨團：民進黨3代市長，藍照審

2019-10-30 12:58

綠要阻預算付委 葉匡時：許立明代理時，藍沒杯葛吧！

2019-10-30 12:04

綠批公文外流是國瑜機器 葉匡時：非密件，若正確何必擔心

2019-10-30 11:41

一樣是永續！台中擬拆花博場館 屏東燈會後燈飾成點亮

2019-10-30 11:38

能防登革熱兼照明 超狂水溝裝置在波蘭國際發明展摘金

2019-10-30 11:33

高市總預算付委綠籲韓銷假 葉匡時：預算書依程序送達

2019-10-30 11:15

高雄區間測速科技執法11月上線 松藝路放寬速限

2019-10-30 11:08

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

「學姐」黃瀞瑩傳職場性騷擾 柯文哲：已讓雙方隔離

2019-10-31 14:42

高市議會總預算審查 藍綠爆發流血衝突

2019-10-31 15:44

傳性騷擾「學姊」黃瀞瑩 北市府顧問劉嘉仁：問心無愧

2019-10-31 14:48

影／單親爸帶3女兒住帆布簡陋屋 義工團動員幫忙蓋房

2019-10-31 09:54

吊車尾變前段班 林右昌：基隆是全台都市轉型最佳示範

2019-10-30 19:53

【即時短評】連年虧損肥貓多 桃園航空城公司該關了

2019-10-30 20:30

台北40年老飯店拆除！「危老飯店重建」 第一案確定是它

2019-10-30 17:33

台74線十九甲匝道原則審查通過 台中市府：4年內完成

2019-10-30 18:38

影／視察捷運綠線高架 鄭文燦：進度超前預計114年底完工

2019-10-30 16:59

最強67歲男保母 16年收托17名孩子

2019-10-31 11:40

基隆嶼封5年重啟 4個月登島6萬人次創4千萬觀光效益

2019-10-31 09:42

嘉義鹽灘濕地蓋太陽能年發電1億度 捐450萬強化路基

2019-10-30 17:45

影／台北人到宜蘭旅遊住宿 「把一籃子菜帶回家」

2019-10-30 16:57

後壁百年老榕樹遭下毒 大量枯萎恐不保

2019-10-30 20:06

台中潭雅神自行車道禁騎電動自行車 明天開始取締

2019-10-31 10:26

推通勤定期票沒效？ 桃市議員籲機捷再降價

2019-10-30 20:01

高雄煉油廠舊址擬引進日月光！ 石油第一分會質疑黑箱

2019-10-31 12:27

把政府當下游 鄭文燦稱檢舉達人如地下市長

2019-10-30 22:25

台中這2區三井好市多加持土地創天價 房子愈蓋愈小

2019-10-30 23:42

日本海軍第六燃料廠16處列歷史建築 總辦公廳古蹟審查

2019-10-30 19:19

高市議會藍綠衝突 林宛蓉劉德林掛彩送醫

2019-10-31 16:05

北市11月起2新制上路 攸關荷包

2019-10-30 23:54

桃園機捷13站營收下滑 議員：不夠優惠

2019-10-30 23:32

1579基北快捷公車通勤族便利 串接兩地商圈、打卡熱點

2019-10-31 12:07

基隆比照新北部分紅線開放夜間停車？林右昌：努力研議

2019-10-31 13:46

暌違32年建醮祈求平安 這間廟拍超潮微電影預告

2019-10-31 07:38

洩密遭判撤職 菊市府前環保局長李穆生：尊重判決

2019-10-30 18:21

台北夜市打牙祭 10必吃美食出爐

2019-10-30 23:46

長輩邀大家打卡免費喝咖啡 大大人奉茶館豐原館開幕

2019-10-31 11:08

宋瑋莉參加萬聖節活動 小朋友大叫「議長奶奶好」

2019-10-30 17:49

嘉市電動公車 年底上路

2019-10-30 23:32

「學姐」黃瀞瑩驚傳職場性騷擾 顧問劉嘉仁喊冤

2019-10-31 15:56

八里「台版迪士尼」胎死腹中 侯友宜：八仙不會荒廢

2019-10-31 13:52

6個字賺3萬元！台中新地標中科斜張橋徵名

2019-10-31 13:45

揮別塞車噩夢 桃園多項交通建設啟動

2019-10-30 23:29

基隆輕軌進展順 最快2022年動工

2019-10-30 23:46

苗栗縣南港溪驚傳大量魚屍 環保局採樣水質釐清

2019-10-30 20:27

「超乎想像搶手」 台南農產品外銷加拿大 業者加碼採購

2019-10-31 11:29

三井台中港outlet到高美濕地免費接駁車明天上路

2019-10-31 15:04

好讚！關西服務區打造寵物共餐區 公廁還有免治馬桶

2019-10-31 07:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top