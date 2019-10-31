影／高市總預算審查爆發流血衝突 藍綠打成一團

2019-10-31 16:42 攝影中心 記者 攝影中心 記者 劉學聖 ／高雄即時報導



高雄市年度總預算今天下午交付市議會審議，民進黨議員有備而來，不但先拿著道具霸占主席台，企圖讓議事無法進行。國民黨議員進場後，立即與民進黨議員爆發衝突，雙方互不相讓要奪回主席台，造成多人被推倒，國民黨議員劉德林在推擠右眉被桌角劃傷頭破流血，副議長陸淑美動用警察權，並宣布暫停開會，才讓場面暫時回穩。

高市議會下午審議市府總預算，但民進黨揚言沒看到市長就不審、沒預算。民進黨議員2點半不到，就人手拿著一隻「慘叫雞」玩具，及「面對市民」、「接受質詢」、「沒有市長」、「沒有預算」等牌子，占領主席台，不讓議事進行，並高喊「沒有市長、沒有預算、沒有付委」。陳致中指葉匡時是假代理市長，只是副市長、韓個人職務代理人，不等於代理市長要負起完全政治責任。

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