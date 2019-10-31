睡蓮強勢占據山中美湖 部落嘆清除難敵繁衍速度

2019-10-31 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東即時報導



屏東縣牡丹鄉有「恆春半島後花園」的美譽，鄉內東源森林遊樂區旁的東源湖（俗稱哭泣湖），湖光綠林美景是人氣景點，近年來卻飽受睡蓮等外來植物強勢入侵威脅，不僅湖面快被蓮花占據，同時面臨濕地陸化危機，為搶救失色的美麗湖畔，部落居民連續3年執行清除，希望重現昔日如詩畫般的美麗景緻，也感嘆難敵生命力旺盛的睡蓮繁衍速度。

面積約2公頃的東源湖，早年移居當地的排灣族人稱之ja-kulji，意指「水流匯流之地」，日治時代為蓄積水源，灌溉之用築堤堰成為人工湖，kulji是日本語「口」之意，後人取諧音「哭泣」，再加入淒美浪漫故事，俗稱「哭泣湖」；98年重創全台的八八水災，開始出現外來種睡蓮，強勢外來種快速擴散，近幾年覆蓋湖面超過1.5公頃，遊客開心賞蓮，生態專家卻提出警訊。

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生態學者表示，東源湖被外來強勢植物睡蓮占據，不僅湖中魚類因水質優養化減少，同時造成湖水淤積，如不清除，東源湖不久將演化成如水上草原般的草澤地，也是外來植物的李氏禾、荸薺，加速東源溼地的陸化，現正面臨生態危機；牡丹鄉公所表示有聯手部落辦理定期清除工作，解決睡蓮蔓延問題，恢復原有湖面生態，用環境教育方式將危機化為轉機。