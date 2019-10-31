高市議會總預算審查 民進黨議員提早占據主席台
2019-10-31 14:50
聯合報 記者蔡孟妤
、楊濡嘉
／高雄即時報導
高雄市政府總預算今下午3點起交付市議會審議，但民進黨議員2點半不到，就拿著「慘叫雞」玩具，和「面對市民」、「接受質詢」、「沒有預算」等手牌，霸占主席台，想讓議事無法進行。
高市議會下午審議市府總預算，但民進黨揚言杯葛，不讓預算通過，國民黨加無黨籍議員有過半人數，藍營盼預算順利審查，綠則揚言沒看到市長就不審、沒預算。
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預算審議議程從下午3點起，但民進黨動員黨籍議員，2點半不到，就人手拿著一隻「慘叫雞」玩具，及「面對市民」、「接受質詢」、「沒有預算」等牌子，占領主席台，意圖不讓議事進行。
國民黨議員蔡武宏一度拿了民進黨議員桌上的雞，本想把雞藏起來，但被民進黨議員發現抗議，只好把雞還給民進黨議員。民進黨並在主席台上熱身，讓雞慘叫，並高喊「沒有市長、沒有預算、沒有付委」。民進黨議員說，雞代表鳳凰飛走，只剩下雞。國民黨團則還在黨團辦公室開會中。
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