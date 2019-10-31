榮民節台南榮家慶祝 不忘向蔣公銅像致敬
2019-10-31 14:36
聯合報 記者修瑞瑩
／台南即時報導
台南榮家今日舉辦慶祝第41屆榮民節暨66周年家慶活動，由家主任王風勝率領職員工及住民逾百餘人，以「忠貞、團結、關懷、誠樸、開創」之榮民傳統精神，透過簡單隆重莊嚴方式，期勉同仁齊心戮力於高齡長輩輔導服務工作的永續發展。
大會慶祝活動首先由家主任帶領住民及職員工向先總統蔣公致敬，並唱蔣公紀念歌；接著，由國軍南區人才招募中心精心策劃安排的三軍人型氣偶表演，揭開大會活動絮幕。逗趣可愛的人型氣偶以動感登場，立即吸引在場所有人的目光；三軍娃娃在輕快、活潑的音樂下，大跳超萌可愛、熱力四射的勁舞表演，熱情、活潑、動感，帶來節目活動歡樂的高潮。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
活動中表揚長期贊助友善單位(人員)、榮民楷模代表、參與古寧頭及八二三戰役的住民、優良榮民志工等。今年是台南榮家66周年家慶，榮家也特地表揚入住滿20年以上資深住民計有杜義勝等22人。台南榮家表示，長照服務業務得以順遂永續發展，除了有基層同仁努力外，也得力於上開榮民楷模、志工及民間友善企業團體(人員)的支持與肯定。
配合上午熱鬧隆重的表揚感恩大會活動，下午邀請幸福東光非洲鼓團等5單位愛心團體打鼓、舞蹈等才藝表演；還安排榮家附設日照臨托社區媽媽手語表演。所有表演者都努力且自信的展現自己、全力以赴，讓在場的住民在輕鬆愉悅氣氛下，度過一個歡樂榮民節大會暨家慶活動。
留言