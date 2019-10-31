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榮民節台南榮家慶祝 不忘向蔣公銅像致敬

2019-10-31 14:36聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南榮家今日舉辦慶祝第41屆榮民節暨66周年家慶活動，由家主任王風勝率領職員工及住民逾百餘人，以「忠貞、團結、關懷、誠樸、開創」之榮民傳統精神，透過簡單隆重莊嚴方式，期勉同仁齊心戮力於高齡長輩輔導服務工作的永續發展。　

大會慶祝活動首先由家主任帶領住民及職員工向先總統蔣公致敬，並唱蔣公紀念歌；接著，由國軍南區人才招募中心精心策劃安排的三軍人型氣偶表演，揭開大會活動絮幕。逗趣可愛的人型氣偶以動感登場，立即吸引在場所有人的目光；三軍娃娃在輕快、活潑的音樂下，大跳超萌可愛、熱力四射的勁舞表演，熱情、活潑、動感，帶來節目活動歡樂的高潮。

活動中表揚長期贊助友善單位(人員)、榮民楷模代表、參與古寧頭及八二三戰役的住民、優良榮民志工等。今年是台南榮家66周年家慶，榮家也特地表揚入住滿20年以上資深住民計有杜義勝等22人。台南榮家表示，長照服務業務得以順遂永續發展，除了有基層同仁努力外，也得力於上開榮民楷模、志工及民間友善企業團體(人員)的支持與肯定。

配合上午熱鬧隆重的表揚感恩大會活動，下午邀請幸福東光非洲鼓團等5單位愛心團體打鼓、舞蹈等才藝表演；還安排榮家附設日照臨托社區媽媽手語表演。所有表演者都努力且自信的展現自己、全力以赴，讓在場的住民在輕鬆愉悅氣氛下，度過一個歡樂榮民節大會暨家慶活動。

台南榮家今日舉辦慶祝第41屆榮民節暨66週年家慶活動，榮民在蔣公銅像前致敬。圖／...
台南榮家今日舉辦慶祝第41屆榮民節暨66週年家慶活動，榮民在蔣公銅像前致敬。圖／榮家提供
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台南榮家住民開心與三軍氣偶娃娃合影。圖／榮家提供
台南榮家住民開心與三軍氣偶娃娃合影。圖／榮家提供
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台南榮家家主任王風勝（右）表揚參與古寧頭戰役住民于士一等人。圖／榮家提供
台南榮家家主任王風勝（右）表揚參與古寧頭戰役住民于士一等人。圖／榮家提供
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榮民非洲國軍蔣中正古寧頭戰役八二三台海戰役

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