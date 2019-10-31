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綠議員質疑非代理市長 葉匡時：代行職權無虞

2019-10-31 13:08中央社 高雄31日電

高雄市議會民進黨議員今天說「沒有市長就沒有總預算付委、沒有預算」，並指副市長葉匡時「代理職務非代理市長」。葉匡時說「市長因故不能行使職權、由副市長代理行使，沒有問題」。

高雄市副市長葉匡時今到議會市政總質詢。記者蔡孟妤／攝影
高雄市副市長葉匡時今到議會市政總質詢。記者蔡孟妤／攝影
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市議會今天起市政總質詢到11月29日，下午的議程是交付總預算審查，由於市長韓國瑜請假，可能不列席，民進黨議員高閔琳等人召開「落跑市長拒審預算」的記者會批評韓國瑜「開心放韓假」，表達總預算交付「沒有市長就沒有總預算付委、沒有預算」。

民進黨市議員簡煥宗表示，韓國瑜對外說他請假，葉匡時是代理人的說法是在模糊大家；葉匡時沒有官印、沒有交接，使用的是副市長辦公室及副市長配備的隨扈等，並非「代理市長」，拒絕由「職務代理人」上台報告總預算。

國民黨市議員邱于軒、陳麗娜等人也開記者會批評民進黨議員在前市長陳菊辭職出任總統府秘書長，當時由副市長許立明出任代理市長，未見民進黨抗議跳腳，明顯是「雙重標準」，籲民進黨勿再製造紛爭。

葉匡時在議會接受聯訪被問到是「代理職務非代理市長」時說，依法規定，在什麼樣的情形下由行政院長指定代理市長，但「高雄市政府組織自治條例」規定，在不屬於行政院長任命代理市長的情形下，市長因故不能行使職權時，由副市長代理市長行使職權、這個沒問題。

民進黨議員表態「沒有市長沒有總預算付委」，葉匡時說，「我現在是在代理市長，所以本來就可以來做預算執行的審議事務」。他還說，韓國瑜在9月下旬有親自到議會做明年度預算報告，再者在施政報告也答覆議員提出的質詢，他表示，目前照程序走。

「總預算沒市長就沒付委」一事，葉匡時說，為了市民好，希望明年的預算能夠順利的執行，盼議會各黨團能夠理性問政。

葉匡時代理市長職務備詢，被問到民進黨議員於座位上放置了很多韓國瑜人像立牌一事，他說，民進黨議員應高興達到媒體效果，至於被問到對議事運作的看法，葉匡時說，行政單位就是到議會備詢。

媒體關切韓國瑜下午是否列席總預算付委，他說「目前沒有接到」。

韓國瑜民進黨葉匡時2020選舉

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