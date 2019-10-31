屏東斜坡上的藝術節 11月1日林後四林平地森林展開

2019-10-31 13:10 中央社 屏東縣31日電



「斜坡上的藝術節」今年屏東縣政府邀林務局首度合作，在林務局所屬的潮州鎮林後四林平地森林園區舉辦，明天起展開，一連3天在園區將有各項藝術展及音樂活動。

縣府原住民處表示，排灣族與魯凱族人自稱為「kacalisian」，意指「真正住斜坡上的子民」，在斜坡的山林土地間，族人的「手」與「心」交織形成獨特的、精緻的生活美學。

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林後四林平地森林園區連接原住民鄉來義鄉及平地鄉潮州鎮，原民處表示，活動邀請到國際策展人徐文瑞以「跨越土牛溝」為策展論述，與伊誕‧巴瓦瓦隆、杉原信幸、中村綾花、伊命‧瑪法琉、達鳳‧旮赫地、嘎木里‧伯冷等知名藝術家，以林務局提供的珍貴巨木進行創作。

原民處指出，藝術家們從10月起就在四林園區展開為期1個月駐園創作，展覽地點即為創作現場，與園區內地貌融合為一美麗藝術印記；藝術家們的創作展期從11月1日至明年4月30日。

這段時間的活動中，也將舉辦藝術論壇、藝術導覽及藝術體驗活動，還有香包製作、杯墊或木盤繪製、拓版體驗等，豐富又具藝術教育的內容，更帶領民眾在藝術節中，有機會和大師們面對面接觸。

11月1日至11月3日有連續3天斜坡上的音樂活動，特別於場域中規劃3個舞台-斜坡大舞台、斜坡野台、斜坡Vusam舞台，並進行「斜坡上的樂團大賽」，邀請紐西蘭奧克蘭聖公會毛利聖樂團與斜坡人民一起在「斜坡上的大合唱」。

另外，還有來自屏東的超級巨星-動力火車以及阿爆、BOXING知名歌手、泰武古謠傳唱、小魯凱樂團、戴曉君、阿洛．卡力亭．巴奇辣及蒂摩爾古薪舞集接力演出。

活動場域中，也規劃斜坡上的超級市集、斜坡3合1工作坊、斜坡上的食藝、斜坡獵人體驗區。