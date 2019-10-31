高雄煉油廠舊址擬引進日月光！ 石油第一分會質疑黑箱

中油高雄煉油廠104年底關廠停工，現址傳將勻撥45公頃廉價租給經濟部加工出口區管理處，再引入封測大廠日月光設廠，台灣石油工會第一分會斥為「黑箱作業」，計畫11月初動員萬人上街陳情，經濟部次長曾文生、中油董事長歐嘉瑞為此，今天雙雙南下「滅火」，經濟部並釋出善意，未來高雄煉油廠土地利用前置作業會請工會參與，工會也允諾11月5日赴行政院南服中心陳情暫緩，視後續情形再規劃對應行動。

曾文生此行説明經濟部推動平台的前因與過程，中油董事長歐嘉瑞也表明公司的立場，是謹慎評估，業務優先。並且考量公司的最大效益。

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位在高雄後勁地區的中油高雄煉油廠，歷經地方人士抗爭數十年，於104年底吹熄燈號。現址原本喊要轉為高值化產業園區，但始終不見進展，不意今年5、6月間傳出行政院已經「拍板」，要將部分土地由特種工業區降編為乙種工業區，其中待整治區的45公傾由經濟部加工出口處承租建為楠梓加工區第三園區，再引入日月光設廠！

台灣石油工會第一分會輾轉獲知後大為震驚，但10月初向高雄市政府及地方民代探詢，大家都不知情，連中油高層也推稱沒有此事，之後第一分會掌握經濟部相關會議內容，發現經濟部早在今年4月起就籌謀在高雄煉油廠舊址興設楠梓加工區第三園區，大為不滿，逕向中油高層「開火」，10月18日中油總經理李順欽及煉製事業部執行長徐漢先到石油第一分會安撫，今日再由經濟部次長曾文生及中油董事長歐嘉瑞連袂南下協商。

「從頭到尾都是黑箱作業」，台灣石油工會第一分會表示，高煉廠含外圍宿舍區，用地高達500公頃，且附近三鐵共構、有三處捷運站，地理位置絕佳，按中油原訂計畫是要開發產研園區，設置中油總部大樓、經濟部研發大樓，外圍開發為住、商區，日後甚至做高雄港物流腹地，堪稱是高雄市「蛋黃中的蛋黃」，發展無可限量，但政策卻丕變。

石油第一分會不解高雄煉油廠現址規畫方向為何會成「髮夾彎」，更質疑部分土地從特種工業區變更地目為乙種工業區，根本是為引進日月光作嫁，難怪總統蔡英文日前會訪視日月光，似已透露跡證。