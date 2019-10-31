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中油高廠文資審議 新增16處歷史建築

2019-10-31 02:15中央社 高雄30日電

中油高雄煉油廠前身是日本海軍第六燃料廠高雄廠，全廠熄燈4年，廠區文資豐富，繼燃燒塔登錄歷史建築，後勤維修中心等16處今天也審議登錄歷史建築，總辦公廳並啟動古蹟審議。

高市府上午召開文資審議大會，審議中油高雄煉油廠登錄歷史建築案及仁武劉氏新厝暫定古蹟案，審議結果傍晚出爐，文化局晚間發布新聞稿說明。

文化局說，中油高雄煉油廠繼地面燃燒塔登錄歷史建築後，包含行政區、修造工廠區及材料倉庫區等16處建物都登錄為歷史建築，總辦公廳經審議其價值高於歷史建築，決議另案啟動指定古蹟審議程序。另外，仁武劉氏新厝還有問題需釐清，暫定古蹟案因而順延決議。

「日本海軍第六燃料廠（高雄煉油廠）登錄歷史建築案」，文化局今年3月組成專案小組歷經多次現勘及討論，最終列冊追蹤52處建物，8月啟動文資審議程序，審議52處建物，採分期分區審議。

文化局優先就修造工廠、材料倉庫及行政區的17處建物進行審議，並邀請提報人、所有權人中油公司表達意見，會場中也有眾多民間團體到場旁聽並表達訴求。

文化局表示，材料倉庫區及修造工廠區為高雄煉油廠的後勤維修中心，文資大會以系統性思考就全區建物進行審議，因有摺板結構、力霸式桁架、芬克式桁架、H型鋼山型構架、倒傘型雙曲薄殼等不同建築樣態，各具特色與時代意義，因而登錄歷史建築。

文化局指出，廠內中山堂由二次大戰後名建築師王大閎設計，可容納1400人，是中油舉辦重要大型活動首選場所，更是中油人共同的記憶空間。印刷工廠則於日治六燃時期即負責印刷廠內圖資文件，也是戰後翻譯雜誌「拾穗」的印製場所，紛雀屏中選為歷史建築。

文化局表示，廠內行政區總辦公廳為日本第六海軍燃料廠總辦公廳舍，戰後中油公司接收作為廠區主要辦公大樓使用，是高雄煉油廠內於六燃時期留存至今最具代表性的建築物之一；總辦公廳經審議其價值高於歷史建築，決議另案啟動指定古蹟審議程序。

此外，民眾提報的「仁武劉厝暫定古蹟案」因所有權人於列冊追蹤審查會議現勘前一天搶拆，文化局5月23日直接列暫定古蹟，並依規定於6個月內送審。

審議大會委員今天現勘瞭解建物狀況，並邀提報人、所有權人劉氏宗親到會陳述意見，但雙方意見相左，且有若干調查研究問題待釐清，大會決議依文化資產保存法將此處暫定古蹟展延至明年5月22日再送審。

歷史建築文化局古蹟

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