陳致中質疑葉匡時代理報告 高市府：資格沒問題

2019-10-30 22:17 中央社 高雄30日電



民進黨高雄市議員陳致中今天發布新聞稿質疑，副市長葉匡時只是市長韓國瑜指定的職務代理人，非代理市長，明天沒資格代理赴議會報告總預算。高市府則指出，資格沒問題。

高市109年總預算明天交付議會委員會審查，但韓國瑜請假投入總統選舉，葉匡時將代理報告備詢，陳致中發布新聞稿質疑，市長指定職務代理人不等於行政院指派的代理市長；對於葉匡時說依地方制度法代理市長赴議會備詢，陳致中也痛批是指鹿為馬，誤導社會大眾。

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陳致中進一步指出，既然葉匡時不具代理市長身分，明天赴議會報告總預算案的合法性、正當性、適格性就有問題，葉匡時沒資格代替市長韓國瑜赴議會備詢。

他表示，過去「陳其邁、葉菊蘭、許立明等代理市長都是依地方制度法第82條規定」代理職務，但因韓國瑜是請假而非請辭，不符地方制度法規定情形，因此葉匡時只是韓國瑜指定的職務代理人。依地方制度法第82條規定，代理市長須經行政院依法指派，請葉匡時不要違法僭越、踐踏法制。

高市府晚上也發布新聞稿解釋，因為韓國瑜只是請假，依法不需要指派交接，由葉匡時代理沒有違法僭越的問題。

市府進一步解釋，依地方制度法規定，由行政院派員代理市長，只有直轄市長辭職、去職、死亡、停職等情形，而直轄市長若請假或因故不能執行職務時，則應依高雄市政府組織自治條例規定，由副市長代理直轄市長職務。

人事處副處長陳詩鍾說明，高雄市政府組織自治條例的母法是地方制度法，且韓國瑜請假已經送議會審查通過，報行政院及考試院備查，法律效力沒問題，因此葉匡時代理市長赴議會備詢的資格也沒有問題。